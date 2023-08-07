«Зенит» и «Консист бизнес групп» стали партнерами

Футбольный клуб «Зенит» и разработчик решений ««Турбо»» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») подписали соглашение, в рамках которого бренд отечественных информационных систем «Турбо» становится официальным бизнес-партнером клуба. Церемония подписания состоялась 6 августа 2023 г. на «Газпром Арене» перед первым домашним матчем «Зенита» в Чемпионате России.

В рамках соглашения «Консист бизнес групп» реализует стратегические ИТ-проекты с использованием программных продуктов из линейки «Турбо», которые призваны сформировать новую информационную среду футбольного клуба «Зенит». Так, внутренние финансовые процессы сине-бело-голубых будут построены на базе отечественного ПО, предложенного новым бизнес-партнером.

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев: «Слаженную работу внутри современного футбольного клуба уже невозможно представить без использования передовых технологий в области информатизации и цифровизации. Особенно актуальными становятся решения российских компаний, таких как наш новый партнер с его продуктовой линейкой «Турбо». Убеждены, что опыт „Консист бизнес групп“ в реализации и внедрении сложных ИТ-проектов поможет усовершенствовать скорость и эффективность внутренних процессов сине-бело-голубых».

Коммерческий директор «Консист бизнес групп» Владимир Тарасенко: «В бизнесе, как и спорте, важна скорость и точность исполнения ключевых процессов. Решения «Турбо» не только оснащены востребованным функционалом и современным пользовательским интерфейсом, но и поддерживают высокую скорость расчетов. Доверие футбольного клуба „Зенит“ к нашим продуктам подтверждает, что отечественные ИТ-решения достигли высокого уровня зрелости».

Линейка «Турбо» представлена решениями для автоматизации ключевых процессов современных предприятий. Отличительными особенностями являются скорость вычислений, масштабируемость и возможность создания высоконагруженных приложений. Решения «Турбо» включены в реестр российского ПО.

Сотрудничество «Консист бизнес групп» и футбольного клуба «Зенит» рассчитано на четыре года.

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«Консист бизнес групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на ее основе. Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Турбо» — это линейка отечественных программных продуктов из Реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х». Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. «Турбо Х» работает на Windows и Astra Linux, совместима с многопроцессорными серверами «Эльбрус» и поддерживает все известные СУБД. На платформе созданы и успешно работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и других, а также более 50 отраслевых партнерских разработок.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.