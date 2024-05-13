«Консист Бизнес Групп» завершила разработку решения «Турбо Отель» по гранту РФРИТ

«Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») завершила проект «Разработка отраслевого решения «Турбо Отель» для комплексной автоматизации деятельности гостиниц на базе отечественной программы для ЭВМ «Платформа Турбо Х», версия 10». Он был реализован в рамках выполнения условий гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), который компания получила в конце 2022 г.

«Турбо Отель» – это программное решение, относящееся к системам класса HMS/PMS (Hotel Management System – система управления отелем/Property Management System – система управления недвижимостью). Предназначено для автоматизации управления номерным фондом объекта, контроля и планирования загрузки, бронирования, работы с гостями, ценообразования, анализа результатов деятельности и других процессов.

ПО создавалось в качестве альтернативы зарубежным решениям. РФРИТ провел комплексную экспертизу заявки на проект, выступил оператором грантовой поддержки. Фонд осуществлял приемку результатов разработки и начал процесс мониторинга достижения целевых показателей, включая коммерциализацию новой системы.

Разработка комплексного отраслевого решения состояла из трех последовательных этапов. В рамках первых двух были реализованы основные бизнес-функции, нацеленные на решение задач в блоке взаимоотношений с клиентами: управление бронированием, номерным фондом и размещением гостей. Кроме того, был разработан функционал, позволяющий оперативно настроить гибкую модель ценообразования, что дает отельерам возможность повысить эффективность продаж всего комплекса предлагаемых услуг.

В процессе работ по завершающему третьему этапу была реализованы подсистемы интеграционных взаимодействий гостиниц (система регламентного учета, каналы продаж, эквайринговая и ККМ-системы, POS-система, телевидение, телефония, замковая система и т.д.), аналитической отчетности с возможностью гибкой настройки и вывода статистической информации в виде конструктора. Также разработан функционал конвертера данных из существующих PMS-систем в «Турбо Отель».

По результатам общения с потенциальными заказчиками и пилотным потребителем решения – Официальной гостиницей Государственного Эрмитажа, третий этап был расширен дополнительными функциональными задачами в части коммуникаций с клиентами, повышения гибкости в настройке тарифной сетки и адаптацией ролевых интерфейсов в модуле по бронированию и размещению. Целесообразность дополнений подтвердили эксперты грантодателя.

Даниил Голованов, операционный директор Официальной гостиницы Государственного Эрмитажа, сказал: «Командой «Консист Бизнес Групп» за 1,5 года была разработана уникальная система, отражающая весь отраслевой опыт гостиничного бизнеса. Мы принимали непосредственное участие в создании решения и смогли первыми оценить качество, скорость работы и удобство интерфейса. На текущий момент, мы совместно завершаем процесс апробации ПО в нашей гостинице и планируем перевести процессы на новую систему. Мы уверены, что «Турбо Отель» займет достойное место на рынке PMS-систем в России и предоставит отельерам много новых возможностей для повышения уровня сервиса для гостей».

Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист Бизнес Групп», отметил: «Внутренний туризм растет быстрыми темпами. Появляются не только отдельные объекты, но и формируются целые туристические кластеры. Очевидна потребность в современном ИТ-продукте, поддерживающем процессы гостиничного бизнеса в режиме 24 на 7. Многолетний опыт компании «Консист Бизнес Групп» нашел отражение в новом отраслевом решении, а технологическая платформа «Турбо» обеспечит надежную и бесперебойную работу пользователей».