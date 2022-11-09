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В отдаленном селе на востоке Красноярского края впервые появился мобильный интернет

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает, что в отдаленном селе Кучерово Нижнеингашского района появилась голосовая связь и мобильный интернет. Запуск связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края МТС реализует в рамках программы министерства цифрового развития региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Кучерово расположено на востоке края, в таежной зоне, здесь постоянно проживают более 300 человек. Из-за отдаленного местоположения в селе ранее не было мобильного интернета. Теперь жители Кучерово обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом МТС, что позволяет закрыть все повседневные потребности в цифровых сервисах. Благодаря связи МТС теперь можно общаться с родными, пользоваться госуслугами, узнавать последние новости через интернет, просматривать видео и связываться с экстренными службами в случае чрезвычайных ситуаций.

«При огромной площади и малой плотности населения Красноярского края развивать сеть, чтобы обеспечить связью отдаленные населенные пункты, особенно важно. Теперь дети и подростки, которые живут в Кучерово, смогут пользоваться как необходимыми для жизни повседневными для жизни цифровыми сервисами, так и развивать свои творческие способности благодаря разного рода конкурсам – например, таким, как благотворительная программа МТС "Поколение М". А их родители смогут заходить на "Госуслуги", следить за важными новостями, общаться с друзьями в социальных сетях благодаря связи МТС», – сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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