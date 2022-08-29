Изобретатели IN’HUB представили свои технологии на форуме «Технопром-2022»

На выставке «Технопром-2022» были представлены проекты участников конкурса изобретений и технологий IN’HUB.

Изобретатель из Владивостока Александр Ганюшкин показал персонального программируемого человекоподобного робота Адама. Его уникальность в использовании системы активного стереоскопического зрения. Адам умеет менять углы обзора и легко распознает объекты в отличие от своих аналогов, в которых используется система пассивного зрения.

Еще одна новинка — ховербайк «Скорпион», мотоцикл, летающий по воздуху. Устройство классифицируется как сверхлегкое транспортное средство с рамой из углеродного волокна, позволяющее передвигаться со скоростью до 96 км/час на высоте 16 метров над землей. Его продемонстрировал российский стартап в области транспортных технологий Hoversurf Inc.

Следующий амбассадор IN’HUB — компания «Моторика» — показал участникам форума бионические протезы, помогающие взрослым и детям во многих странах мира.

На выставке « Технопром -2022» были представлены проекты участников конкурса изобретений и технологий IN’HUB На выставке «Технопром-2022» были представлены проекты участников конкурса изобретений и технологий IN’HUB На выставке «Технопром-2022» были представлены проекты участников конкурса изобретений и технологий IN’HUB На выставке «Технопром-2022» были представлены проекты участников конкурса изобретений и технологий IN’HUB На выставке « Технопром -2022» были представлены проекты участников конкурса изобретений и технологий IN’HUB На выставке «Технопром-2022» были представлены проекты участников конкурса изобретений и технологий IN’HUB На выставке «Технопром-2022» были представлены проекты участников конкурса изобретений и технологий IN’HUB

В деловой программе форума начальник управления методологии и инфраструктуры департамента по развитию бизнес-системы Заполярного филиала «Норникеля» Егор Рыбин рассказал о роли изобретательства и инноваций в текущих реалиях. «Очень важно, особенно в настоящее время, объединить усилия науки, инжиниринга и производства. Главное в этом — не только поиск инновационных решений, но и скорость реализации. Хорошим подспорьем будет широкое вовлечение в решение актуальных задач производственного бизнеса изобретателей и рационализаторов. Их мотивация не только в том, что они уникальные изобретатели, но и в том, что они могут внести свой вклад в решение актуальных задач и повышение эффективности производственных процессов», — уверен Егор Рыбин.

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Выставка «Технопром-2022» проходила 23-26 августа в Новосибирске. «Форум технологического развития «Технопром-2022» является партнерским мероприятием для проекта IN’HUB, их объединяет общая цель – совместное развитие технологий будущего», — говорит Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля».

IN’HUB — комплекс мероприятий и платформа межотраслевого взаимодействия изобретателей, бизнеса и инвесторов для совместного развития технологий будущего и их внедрения в производство. IN’HUB предоставит изобретателям и инноваторам из более чем 20 стран особую возможность для хорошего бизнес-старта: они смогут познакомиться с представителями крупных компаний и инвесторами, а также обменяться опытом.

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Международный форум IN’HUB состоится 6-8 октября 2022 г. в Новосибирске при поддержке Минпромторга РФ, компании «Норникель» и правительства Новосибирской области. В августе оргкомитет конкурса продлил прием изобретательских заявок до 10 сентября. На сегодня подано уже более 500 заявок от авторов изобретений и разработчиков технологий.