Brio Group Brio MRS Брио МРС Бриолоджи
BRIO MRS — российская разработка, сочетающая смешанную реальность, BIM и высокоточное позиционирование для строительства. Технология позволяет автоматизировать процессы управления на строительной площадке, предотвратить ошибки и комплексно повысить эффективность вложений в Технологии информационного моделирования (ТИМ).
