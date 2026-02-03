Brio Group - Brio MRS - Брио МРС - Бриолоджи

Получите все материалы CNews по ключевому слову

BRIO MRS — российская разработка, сочетающая смешанную реальность, BIM и высокоточное позиционирование для строительства. Технология позволяет автоматизировать процессы управления на строительной площадке, предотвратить ошибки и комплексно повысить эффективность вложений в Технологии информационного моделирования (ТИМ).