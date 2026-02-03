Разделы

Brio Group Brio MRS Брио МРС Бриолоджи

Brio Group - Brio MRS - Брио МРС - Бриолоджи

BRIO MRS — российская разработка, сочетающая смешанную реальность, BIM и высокоточное позиционирование для строительства. Технология позволяет автоматизировать процессы управления на строительной площадке, предотвратить ошибки и комплексно повысить эффективность вложений в Технологии информационного моделирования (ТИМ).

03.02.2026 Setl Group тестирует российскую платформу смешанной реальности BRIO MRS 2
04.01.2024 Российский стартап создал систему навигации внутри помещений на основе цифровых двойников 1
01.04.2022 МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения 1
10.01.2019 Brio представила второе поколение шлемов смешанной реальности для строительной индустрии 3
10.01.2017 В «Иннополисе» будут разрабатывать платформы для мобильной коммерции 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14525 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 69 1
Студия Лидс 1 1
Varwin 10 1
LTG - Lemon Technologies Group - ЛТГ - Лемон Технолоджис Груп 1 1
Ninsar - Нинсар 2 1
Setl Group - Setl Tech - SetlTech - Сэтл Тех 6 1
Virsign - Вирсайн Инновации 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2017 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 25 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 29 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2380 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3106 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 447 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10141 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3733 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7704 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4847 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6199 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17163 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 803 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 313 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3143 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4152 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5149 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2066 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6639 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 268 1
МТС 5G-сеть 19 1
Проектные технологии - AURORAi 2 1
Rokid X-Craft AR-очки 2 1
LTG Soft 1 1
Индорс Навигейшн - Indoors Navigation Platform - INP 6 1
Минниханов Рустам 119 1
Мелехин Александр 7 1
Кислухин Алексей 1 1
Юдин Дмитрий 28 1
Малыхин Михаил 4 1
Самотаев Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3251 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1161 1
Армения - Республика 2381 1
Беларусь - Белоруссия 6072 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 1
Германия - Федеративная Республика 12955 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3413 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 959 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7801 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1026 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
РАН - Российская академия наук 2032 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 204 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 214 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
