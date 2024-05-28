«Росморпорт» нашел двух исполнителей, чтобы мигрировать с отечественного ПО на отечественное

Итоги конкурса на два миллиарда

«Росморпорт» завершил выбор исполнителей для перевода системы управления движением судов (СУДС) на отечественное программное обеспечение в 17 портах России. Данный тендер был размещен на сайте госзакупок еще 27 марта 2024 г. При этом поставщика выбрали только через два месяца — 23 мая. В итоге в конкурсе были выбраны два победителя: петербургская компания «Институт телекоммуникаций» (научно-исследовательская организация в Санкт-Петербурге, занятая проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области естественных и технических наук) и московская компания «Ситроникс».

Изначально в тендере было три лота, в первом и втором было по шесть портов: Владивосток, Находка, Ванино, Де-Кастри, Магадан, Залив Анива в первом и Санкт-Петербург, Усть-Луга, Высоцк и Приморск, Калининград, Сабетта во втором. В третий лот входили СУДС Новороссийска, Керченского пролива, Туапсе, Севастополя и Феодосии.

Первый и второй лот достался «Институту телекоммуникаций», который предложил цену в два раза ниже, чем его конкурент. 318,7 млн руб. против 631 млн руб. у «Ситроникса» (при начальной цене контракта в 631 млн руб.) для первого лота и 546,5 млн руб. против 680 млн руб. (при начальной цене в 724 млн руб.) для второго

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На третий лот «Институт телекоммуникаций» заявку не подавал, и «Ситроникс» смог получить контракт за 798,7 млн руб. при стартовой цене в 799,7 млн руб. Таким образом, компания «Ситроникс» займется пятью портами за 800 млн руб., а «Институт телекоммуникаций» — двенадцатью за 864 млн руб.

Пришлось заменять отечественное на отечественное

Напомним, что «Росморпорт» заменяет системы российской разработки питерской компании «Транзас». Но, поскольку, права на него были выкуплены финской компанией Wartsila, ушедшей из России в 2022 г., его потребовалось заменить на другое отечественное ПО. На данный момент системы этой компании установлено в большинстве СУДС России (за исключением Архангельска и Магадана, где СУДС построено на ПО других компаний).

В 2018 г. за 210 млн евро российское предприятие было приобретено финским концерном Wartsila, одним из мировых лидеров в отрасли судостроения. На тот момент «Транзас» имел долю в 35% мирового рынка электронных картографических и навигационных систем, более 45% на рынке морских тренажеров, и также проводил около 25% внедрений систем управления движением судов.

Об отказе «Института телекоммуникаций» от третьего лота

Издание Mashnews сообщает, что «Институт телекоммуникаций» отказался от третьего лота, чтобы избежать возможных трудностей из-за курортного сезона и проведения специальной военной операции в южном регионе. Тем не менее, компания уже заключила контракт на строительство СУДС порта в Ростове-на-Дону за 300 млн руб., что практически равно половине стоимости работ по южному направлению текущего тендера

Сам «Институт телекоммуникаций» объяснил отказ от участия в конкурсе на третий лот объективной оценкой своих возможностей. «Все указанные объекты должны перевооружаться одновременно, это огромный пласт работы. И мы, после оценки документации по объектам, приняли решение идти на те лоты, которые готовы на себя взять и качественно выполнить работы по их перевооружению» — рассказал представитель компании.

Монополии «Ситроникса» не быть

Этот тендер, касающийся установки систем управления движением судов в российских портах, прошел на фоне заявлений руководства «Росморпорта» о планах сделать «Ситроникс» ключевым игроком в области портовых систем управления движением судов.

После внедрения программного обеспечения от компании «Ситроникс» на СУДС в Сочи, заместитель генерального директора «Росморпорта» Сергей Симонов в конце апреля 2024 г. заявил, что это программное обеспечение имеет более широкий функциональность по сравнению с предыдущими системами, и ведется работа по распространению разработанного ПО на другие СУДС предприятия.

Таким образом, появилась вероятность замены монополии компании «Транзас» на монополию «Ситроникса». Первый зампред Комитета Госдумы России по промышленности и торговле Александр Козловский, в интервью Mashnews, отметил, что это может быть хорошим шагом, и создание единого разработчика и оператора портовых систем управления движением судов в России является логичным действием.

Но, по итогам тендера монополии не случилось. На данный момент СУДС Махачкалы переведена на ПО «Нави-Мастер» компании «Институт телекоммуникаций». Эксперт MariNet НТИ (рабочая группа Национальной технологической инициативы, поддерживающая развитие высоких технологий для морской отрасли) Андрей Скатин считает, что если бы все лоты получила одна компания, это могло привести к утрате контроля над ценами на поставки программного обеспечения и его последующим обслуживанием. После модернизации всех объектов было бы немного возможностей повлиять на это.