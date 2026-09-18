Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201331
ИКТ 15601
Организации 11839
Ведомства 1512
Ассоциации 1124
Технологии 3596
Системы 27092
Персоны 87931
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2855
Мероприятия 894

Россия ДФО Хабаровский край Ульчский район Богородское Де-Кастри Тахта

Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри - Тахта

СОБЫТИЯ


18.09.2026 Девять муниципальных районов Хабаровского края получили обновленные скорости интернета 1
18.08.2025 МТС прокачала связь на месте старинного эвенкийского стойбища 1
11.07.2025 МТС ускорила мобильный интернет в рыбацком селе малых коренных народов 1
18.09.2024 Смирновка на связи: интернет 4G впервые появился в небольшом селе 2
30.05.2024 «Росморпорт» нашел двух исполнителей, чтобы мигрировать с отечественного ПО на отечественное 1
17.04.2024 МТС запустила 4G в известном среди историков и археологов селе Калиновка в Хабаровском крае 1
14.12.2023 В поселок лесорубов с рыбацким названием Кукан пришел высокоскоростной 4G интернет «Мегафона» 1
14.11.2023 В Тахте впервые появился скоростной мобильный интернет 2
16.12.2022 «Мегафон» развернул сеть 4G в северных поселках Хабаровского края 1
06.10.2022 В двух рыболовецких селах Хабаровского края впервые появился 4G 1
29.07.2022 Высокие скорости мобильного интернета получили жители 10 районов Хабаровского края 1
16.08.2021 «Билайн» и Хабаровский край договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики 1
07.12.2016 «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Техносерв» модернизировали радиорелейную линию связи между Сахалином и материком 1
07.12.2016 «Техносерв» протянул по морю связь для ExxonMobil 1
21.04.2015 «Охотники» за цветметом повредили магистральную оптику, обеспечивающую связь в двух регионах Дальнего Востока 1
12.02.2015 «Ростелеком» приступил к устранению цифрового неравенства в Хабаровском крае 1
12.12.2014 МТС за два года инвестировала 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры Хабаровского края 1
08.05.2014 Широкополосный интернет от «Ростелекома» станет доступен ещё в 20 населенных пунктах Хабаровского края 1
24.09.2013 Авиапарк «Почты России» пополнился вертолетом Ми-2 1
19.09.2013 «Ростелеком» восстанавливает телеком-инфраструктуру в пострадавших от паводка регионах Дальнего Востока 4
18.03.2013 До 2015 г. в Хабаровском крае появятся 25 филиалов МФЦ по оказанию госуслуг 1
14.01.2013 МТС предоставит связь и интернет для таможенников Сахалина и Курил 1
07.12.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2010 года 1
22.12.2003 "Дальсвязь" ввела в строй новые АТС 1

Публикаций - 24, упоминаний - 29

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10896 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16014 5
Ростелеком 11022 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1586 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 2
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9543 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1470 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 134 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 11 1
Питерская группа связистов 441 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Почта России ПАО 2387 1
Роснефть НК - нефтяная компания 564 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 502 1
Этажи 0 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 58 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз 3 1
Ухтинский теплоэнергетический комплекс МУП 1 1
Богородская ТЭЦ - Богородская тепловая электроцентраль 1 1
ONGC - Oil and Natural Gas Corporation 3 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 57 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14013 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1609 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3344 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3991 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1447 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6661 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3714 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2891 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 287 1
Минстрой РФ - ГЖИ - Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция 16 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 53 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 23 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 304 1
Администрация городского округа Саранска 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23094 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9656 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10308 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26697 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18218 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5013 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1769 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29839 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26494 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3297 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54516 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4188 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9836 4
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1782 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4528 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11606 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7943 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9395 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16554 3
Пропускная способность - Bandwidth 1927 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18289 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27055 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1909 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36601 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10280 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7558 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9526 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3622 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4052 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7411 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2440 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13569 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23420 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6514 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2492 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7936 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4369 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12384 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15523 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28489 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6357 5
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз - Сахалин-1 11 2
Sumitomo - NEC 5000IPS Trunk Radio 2 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3716 1
Реестр добросовестных экспортеров 215 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 343 1
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 1
Администрация Новосибирска - Электронный Новосибирск - Мой Новосибирск - Мобильный Новосибирск 15 1
Оловянников Дмитрий 80 6
Экшенгер Наталья 89 3
Бородянский Борис 24 2
Гусев Алексей 19 2
Дегтярев Михаил 10 2
Уваров Павел 3 2
Козловский Александр 1 1
Скатин Андрей 4 1
Путин Владимир 3466 1
Исмаилов Рашид 65 1
Торгашин Евгений 31 1
Портнов Сергей 4 1
Хитрова Елена 12 1
Белейчев Александр 10 1
Валяева Елизавета 72 1
Симонов Сергей 11 1
Устинова Ольга 8 1
Портов Сергей 1 1
Демин Евгений 16 1
Горбаченко Евгений 1 1
Осипенко Полина 2 1
Шпорт Вячеслав 6 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1104 21
Россия - РФ - Российская федерация 167713 12
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1310 10
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 228 7
Россия - ДФО - Амурская область 974 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Лазовский район - Район имени Лазо - Переяславка 29 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Охотский район - Охотск 12 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Советская Гавань 50 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Нанайский район - Троицкое 15 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Тугуро-Чумиканский район - Чумикан 13 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3226 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 1097 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 63 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Село имени Полины Осипенко - Сельское поселение 4 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 54 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Кукан 3 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Николаевский район - Николаевск 13 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47921 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19694 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1821 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5512 3
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 51 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Бикинский район - Бикин 30 3
Россия - Сусанино 7 2
Россия - ДФО - Амурская область - Зейский район - Зея 20 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Улика-Национальное 4 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 2
Япония 13839 2
Россия - СФО - Новосибирск 4916 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 372 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 791 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Тополево 6 1
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 43 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Приморск 22 1
Европа 25014 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1462 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3493 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2551 1
Беларусь - Белоруссия 6332 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3154 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58225 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10953 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7652 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18313 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27535 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2152 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2775 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53890 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34118 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9153 2
Энергетика - Energy - Energetically 5933 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1509 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2072 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3216 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 566 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 359 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4457 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11888 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5788 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1919 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3993 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6848 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5031 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4023 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10484 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4655 1
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 125 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5542 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7082 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 606 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2349 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6591 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6093 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3022 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 245 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11737 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8301 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1727 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472820, в очереди разбора - 724520.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще