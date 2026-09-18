Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ДФО Хабаровский край Ульчский район Богородское Де-Кастри Тахта
СОБЫТИЯ
Публикаций - 24, упоминаний - 29
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Оловянников Дмитрий 80 6
|Экшенгер Наталья 89 3
|Бородянский Борис 24 2
|Гусев Алексей 19 2
|Дегтярев Михаил 10 2
|Уваров Павел 3 2
|Козловский Александр 1 1
|Скатин Андрей 4 1
|Путин Владимир 3466 1
|Исмаилов Рашид 65 1
|Торгашин Евгений 31 1
|Портнов Сергей 4 1
|Хитрова Елена 12 1
|Белейчев Александр 10 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Симонов Сергей 11 1
|Устинова Ольга 8 1
|Портов Сергей 1 1
|Демин Евгений 16 1
|Горбаченко Евгений 1 1
|Осипенко Полина 2 1
|Шпорт Вячеслав 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472820, в очереди разбора - 724520.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472820, в очереди разбора - 724520.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.