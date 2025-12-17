Получите все материалы CNews по ключевому слову
FlySeeAgro Летай и смотри агро
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|17.12.2025
|Власти хотят закрыть в ЕГРЮЛ сведения о производителях БПЛА и их комплектующих 1
|16.12.2022
|Названы самые успешные агротех-стартапы 1
FlySeeAgro и организации, системы, технологии, персоны:
|Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
|Уралхим - АгроСигнал 8 1
|Ланит Интеграция 213 1
|Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 11 1
|Русагро Группа Компаний 340 1
|РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
|Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408326, в очереди разбора - 732441.
Создано именных указателей - 187525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.