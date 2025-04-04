Модель для сборки: новая линейка продуктов iRU – материнские платы для процессоров AMD и Intel

Российский производитель компьютерной техники iRU выходит в новый сегмент рынка, представляя линейку материнских плат моделей A520M и H610M. Компания расширяет свое присутствие в сфере компьютерных комплектующих, ориентируясь на потребности корпоративного сектора, а также малого и среднего бизнеса (SMB). В условиях меняющегося технологического рынка такие решения могут помочь системным администраторам оптимизировать затраты на парк оборудования, а сборщикам — создавать производительные системы без значительного увеличения бюджета.

Модели A520M и H610M оснащены широким набором портов, включая Display Port, HDMI, D-Sub, а также COM-port в серии A520M для процессоров AMD, что расширяет возможности подключения периферийных устройств и делает платы универсальным решением для различных задач.

Для прочной сборки предусмотрен армированный слот PCI-ex16, способный выдержать массивные видеокарты. Дополнительный слот для SSD NVMe обеспечивает высокую скорость передачи данных и увеличивает производительность системы, что особенно важно при работе с ресурсоемкими приложениями и обработке больших объемов данных.

На материнские платы iRU действует гарантия 12 месяцев.

Материнская плата iRU на чипсете AMD A520

«Выход на рынок комплектующих — это стратегически важный шаг для компании. Мы видим потребность в доступных и качественных решениях для сборки и модернизации оборудования, и наше расширение в этот сегмент отвечает актуальным запросам рынка», — отметил Алексей Иванов, менеджер по развитию бизнеса iRU.