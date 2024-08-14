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ИТ-компания «Инфосистемы Джет» и «БРеалИТ» представлили решение с видеоаналитикой для повышения промышленной безопасности

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» совместно с разработчиком систем управления производственной безопасностью «БРеалИТ» вывели на рынок новое решение с использованием видеоаналитики для промышленных предприятий. Система позволяет автоматически фиксировать нарушения и оперативно уведомлять ответственных сотрудников.

Новое решение основано на платформе InSight компании «БРеалИТ», в которую «Инфосистемы Джет» интегрировала передовые инструменты видеоаналитики. Продукт предлагает пользователям возможность управлять данными и инцидентами в режиме «единого окна»: получать уведомления о нарушениях, назначать корректирующие меры и ответственных лиц, собирать и анализировать статистику по всему предприятию. Такая комплексная система позволяет централизовать обработку инцидентов, что способствует своевременному принятию управленческих решений и повышению уровня безопасности.

Система обеспечивает контроль за использованием персоналом средств индивидуальной защиты (таких как каски, перчатки, спецкостюмы), обнаруживает несанкционированное присутствие людей в опасных зонах, таких как погрузочные участки, и фиксирует другие потенциальные угрозы, что помогает предотвратить несчастные случаи на производстве.

Разработанное решение полностью соответствует требованиям импортонезависимости и адаптировано для российского рынка.

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«Наша система обеспечивает предприятия полной картиной всех событий на объекте в реальном времени, — отметил Вадим Шамешев, генеральный директор «БРеалИТ». — Благодаря опыту наших коллег из “Инфосистемы Джет” система легко интегрируется в любую ИТ-инфраструктуру, учитывая особенности и специфические требования бизнеса».

«Пилотные проекты и внутренние тесты показали, что совместная работа учетной системы InSight и видеоаналитики в режиме “единого окна” значительно сокращает трудозатраты сотрудников на разбор инцидентов и способствует систематизации процессов, делая производство безопаснее и эффективнее», — сказал Алексей Иванов, директор по цифровизации «Инфосистемы Джет».

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