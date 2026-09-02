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BRealIT БРеалИТ
ООО “БРеалИТ” — российская компания, поставщик решения по автоматизации процессов управления в области промышленной безопасности и охраны труда, разработанного с учетом требований действующей российской и международной нормативно-правовой базы.
СОБЫТИЯ
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|02.09.2026
|«ТерраЛинк» и «Бреалит» заключили партнерство в области управления производственной безопасностью 3
|14.08.2024
|ИТ-компания «Инфосистемы Джет» и «БРеалИТ» представлили решение с видеоаналитикой для повышения промышленной безопасности 1
BRealIT и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 222 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 988 1
|Иванов Алексей 164 2
|Шамешев Вадим 1 1
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