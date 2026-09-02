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BRealIT БРеалИТ

ООО “БРеалИТ” — российская компания, поставщик решения по автоматизации процессов управления в области промышленной безопасности и охраны труда, разработанного с учетом требований действующей российской и международной нормативно-правовой базы.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.09.2026 «ТерраЛинк» и «Бреалит» заключили партнерство в области управления производственной безопасностью 3
14.08.2024 ИТ-компания «Инфосистемы Джет» и «БРеалИТ» представлили решение с видеоаналитикой для повышения промышленной безопасности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 4

BRealIT и организации, системы, технологии, персоны:

TerraLink - ТерраЛинк 293 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1449 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 222 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 988 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7755 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26515 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14012 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3159 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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