Компания iRU выпустила на рынок белые моноблоки и МФУ

Компания iRU, российский производитель компьютерной техники, анонсирует запуск новых серий оборудования и оргтехники в белых корпусах: многофункциональное лазерное устройство и моноблоки в различных конфигурациях. Новинки подходят для коммерческих медицинских организаций и других предприятий, стиль оформления которых требует светлой и современно выглядящей техники. Об этом CNews сообщили представители iRU.

Алексей Иванов, менеджер по развитию бизнеса iRU: «Мы следим за рынком и знаем о растущем спросе на офисное оборудование в светлых корпусах. Отчасти это связано с развитием сегмента коммерческой медицины и стоматологии, для которого белый цвет является обязательным. Но светлую гамму для оснащения рабочего пространства используют и другие организации, например, предприятия с клиентской сетью офисов, а также компании со строгими дизайн-стандартами даже в цвете компьютерной техники».

В серию iRU Strato 27" входят моноблоки представительского уровня, обеспечивающие высокую производительность и повышенный уровень комфорта при работе.

Новинки обладают следующими характеристиками: 10-ядерный процессор Intel Core i5 1235U 1.3ГГц; матовый QHD-экран диагональю 27 дюймов с разрешением 2560x1440 и частотой обновления 60Гц, а также встроенный графический адаптер Intel Iris Xe; оперативная память 16 ГБ с возможностью апгрейда до 64 ГБ.; 512 ГБ SSD с возможностью апгрейда; встроенная веб-камера 5 МП, которая убирается в корпус для большой приватности; HAS-подставка повышенной эргономичности с настройкой экрана по высоте и наклону. Позволяет наклонять, поднимать, вращать экран на 180 градусов, поворачивать его по и против часовой стрелки, а также обеспечивает максимально плавный переход в портретный режим.

Серия iRU Tactio 23" – это моноблоки для повседневной работы с базовыми офисными задачами.Full HD-экран 23 дюйма с разрешением 1920x1080; встроенный графический адаптер Intel Iris Xe; 6-ядерный процессор Intel Core i3 1215U 1,2 ГГц или 10-ядерный Intel Core i5 1235U 1,3 ГГц; оперативная память до 16 ГБ с возможностью апгрейда до 32 ГБ; до 512 ГБ SSD с возможностью апгрейда; встроенная веб-камера 2 МП, которая убирается в корпус для большой приватности; регулируемая HAS-подставка, позволяющая перевести моноблок в портретный режим.

Обе новинки оснащены VESA-креплениями, которые позволяют разместить их на вертикальных поверхностях, оптимизировав рабочее место

В моноблоках предусмотрены порт для USB Type A, USB 2.0 и USB 3.02 (в зависимости от конфигурации), DisplayPort, HDMI, разъем для микрофона и наушников.

В обеих сериях доступны конфигурации с предустановленным Windows 11 или без операционной системы для индивидуальной настройки.

Лазерное монохромное МФУ iRU Strato HM2401DNW – это универсальное устройство, выполняющее функции принтера, копира и сканера. Благодаря своим характеристикам подходит для кабинетов руководителей, небольших офисов и личного использования,

Размеры 355x236x182 мм, вес 5,2 кг; автоматическая двухсторонняя печать до 25 страниц в минуту с разрешением 600x600 dpi; подключение через Wi-Fi, USB 2.0 и Ethernet-кабель; использование недорогих оригинальных картриджи iRU на 2000 отпечатков А4, совместимость с аналогами MLT-D104S. Полноценный картридж iRU входит в комплект поставки; поддержка Windows, Linux, мобильных устройств на базе Android и iOS.

На моноблоки и МФУ предоставляется гарантия 12 месяцев с возможностью расширения. Для всех клиентов iRU работает горячая линия технической поддержки.