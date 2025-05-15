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Направление по работе с данными «МТС Медиа» возглавил Александр Панёв

В холдинге «МТС Медиа» создано новое направление по работе с данными, которое возглавил Александр Панёв. В новой роли Александр сосредоточится на создании единой платформы данных контентного кластера Kion (онлайн-кинотеатр Kion, стриминг «МТС Музыка», книжный сервис «Строки») и дальнейшей их интеграции с данными билетных сервисов компании «МТС Live», разработке и внедрении методологий и стандартов управления данными медиахолдинга, расширении аналитической экспертизы, технологическом развитии ML/AI-продуктов. Кроме того, в его задачи будет входить формирование стратегии применения данных для развития бизнеса.

Ранее Александр Панёв занимал должность директора по данным в онлайн-кинотеатре Okko. На этой позиции он занимался развитием системы рекомендаций и алгоритмов поиска, выстраивал data-driven-культуру в компании, инициировал использование аналитики для принятия бизнес-решений. Также в профессиональном бэкграунде Александра работа директором по аналитике в компаниях Rambler&Co и «МегаФон».

Александр окончил Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) по специальности «прикладная математика», является кандидатом физико-математических наук.

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Безопасность

Алексей Иванов, генеральный директор кластера Kion, сказал: «В условиях стремительно меняющегося бизнес-ландшафта данные становятся ключевым активом. Верю, что совместными усилиями мы сможем создать мощный инструмент, который поможет нам лучше понимать потребности наших клиентов и адаптироваться к требованиям рынка».

Александр Панёв, CDO кластера Kion, отметил: «Объединив данные, связанные с кино, музыкой, книгами и оффлайн-мероприятиями, мы сможем предугадывать желания наших пользователей и предлагать им самое нужное из многообразия контента в нужном месте и в нужное время, а также находить новые возможности для роста бизнеса. Рад присоединиться к команде и быть причастным к решению таких масштабных и вдохновляющих задач».

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