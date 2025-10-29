«МегаФон» улучшил качество связи на левом берегу Дона

Жители Багаевского района Ростовской области получили доступ к более быстрому мобильному интернету и улучшенной голосовой связи. Специалисты «МегаФона» добавили новое оборудование в контур 4G и обновили действующие станции связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» модернизировали инфраструктуру в станице Багаевской, добавив дополнительные слои 4G и переведя частоты устаревших сетей в актуальный LTE‑стандарт. Решения позволили расширить зону покрытия и разогнать скорость загрузки, в жилых массивах и промышленных локациях.

Дополнительное телеком-оборудование появилось в хуторе Арпачин и поселке Отрадном. Оно поддерживает такое сочетание частотных слоев, которое позволяет одновременно пользоваться интернетом большому количеству абонентов на значительной территории, при этом обеспечивает высокие скорости.

«Мы продолжаем развивать сеть в регионе. После проведенных работ максимальная скорость мобильного интернета в Багаевском районе достигает 80 Мбит/с. Это дает возможность еще комфортнее пользоваться ресурсоемкими сервисами: проводить видеоконференции, осваивать онлайн‑курсы, смотреть потоковое видео и обмениваться медиаконтентом в социальных сетях», — сказал Алексей Иванов, директор «МегаФона» в Ростовской области.

Только сначала 2025 г. абоненты «МегаФона», пребывающие в Багаевском районе, прокачали порядка 650 ТБ дата‑трафика. Для сравнения — такой объем дает возможность посмотреть более 420 тыс. фильмов в разрешении для смартфона.