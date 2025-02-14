Более 150 студентов воспользовались бесплатной версией САПР «Гамма» за полгода

Студенческая версия САПР «Гамма» от разработчика программного обеспечения для СВЧ-электроники «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, пользуется повышенным спросом со стороны будущих инженеров. За полгода работы более 150 студентов из ВУЗов России и стран СНГ освоили современные методы проектирования с помощью нее. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех.

Студенческая версия САПР «Гамма» – это полноценный инструмент, включающий в себя мощные средства для трехмерного электродинамического моделирования методом конечных элементов (МКЭ), методом конечных разностей (МКР), а также схемотехнического анализа. Она предоставляет возможности освоить профессиональные инструменты проектирования, используемые ведущими инженерами отрасли.

До февраля 2025 г. студенты получали доступ к бесплатной версии САПР «Гамма» через запрос в Севастопольский государственный университет. Это было неудобно ни учащимся, ни административному и преподавательскому составу ВУЗа. Сейчас, для использования САПР будущим инженерам достаточно перейти на сайт разработчика «Гамма Тех», найти страницу студенческой версии продукта, зарегистрироваться на ней, прикрепив справку, подтверждающую статус студента. После проверки данных пользователь получит регистрационный ключ для активации программы.

«Гамма» давно является важной частью образовательной программы многих технических университетов. Мы видим большой интерес к студенческой версии нашего продукта и стремимся сделать ее максимально доступной для учащихся. С помощью специальной страницы будущие инженеры смогут в несколько кликов получить всю необходимую информацию и начать работу с САПР «Гамма» совершенно бесплатно», – сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.