Цифровизация
«Гамма Тех» и «ИнфоСАПР» объединяют усилия для инноваций в области САПР-технологий

Разработчик универсальной CAE-платформы «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, и Интегратор в области корпоративного ПО, разработчик библиотек, плагинов и обучения для систем автоматического проектирования (САПР) «ИнфоСАПР» объявляют о начале стратегического сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

Партнеры объединяют экспертизу «Гамма Тех» в области высокоточных расчетов радиоэлектронных устройств и систем СВЧ ди опыт «ИнфоСАПР» в адаптации САПР-решений. Совместная работа направлена на повышение эффективности проектирования, упрощение интеграции российских программных решений и поддержку импортозамещения в инженерной отрасли.

«ИнфоСАПР» – игрок на рынке в области поставок САПР, разработки кастомизированных плагинов для CAD систем, разработки библиотек и семейств.

«Благодаря их широкой клиентской сети «ИнфоСАПР» и опыту взаимодействия компании с различными САПР-системами позволит нам значительно расширить охват и привлечь новых пользователей. В первую очередь это касается нашего флагманского решения - САПР “Гамма”», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех».

САПР «Гамма» — это система автоматизированного проектирования для электромагнитного моделирования радиоэлектроники. Она позволяет с высокой точностью создавать и анализировать антенны, фазированные антенные решётки, печатные платы, фильтры, резонаторы и другие компоненты.

«Продукты «Гамма Тех» закрывают наш портфель предложений в области СВЧ расчетов и делают его более комплексным. Мы надеемся на успешное сотрудничество и развитие новых направлений в бизнесе благодаря новому сотрудничеству», – сказала Елена Ловкова, генеральный директор ООО «ИнфоСАПР».

