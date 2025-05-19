«Гамма Тех» обновил библиотеку материалов в САПР «Гамма»

Российский разработчик универсальной CAE платформы для автоматизации инженерных расчетов «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, обновил библиотеку материалов флагманского продукта САПР «Гамма». Нововведение затронуло как список материалов с их свойствами, так и алгоритмы работы с ними. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

Новая библиотека стала доступна в майском обновлении САПР «Гамма» и предоставляется всем пользователям системы. Разработчики реализовали возможность задавать анизотропные свойства материалов и учитывать их частотную зависимость. Инженеры команды также упростили навигацию по библиотеке: они убрали строгую группировку списков на разделы «металл» и «диэлектрик», чтобы пользователи могли создавать материалы с неопределенным типом «Авто».

При открытии ранее созданных проектов САПР «Гамма» автоматически конвертирует старую библиотеку материалов в новый формат. Разработчики предусмотрели механизм преобразования пользовательских материалов для их корректного сохранения в обновленной структуре.

«Гамма Тех» уделяет большое внимание работе с библиотекой материалов и обращает внимание на наиболее востребованные пользовательские стандарты. Кроме непосредственного расширения списка доступных материалов и их свойств. мы считаем важным корректировать алгоритмы работы с библиотекой для повышения удобства работы инженеров с системой», - сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех».