Киберугрозы в 2025 году: новые вызовы

С развитием технологий киберугрозы становятся все более изощренными. Количество атак и степень их сложности увеличивается, однако компании выстраивают все более сильную защиту, а среди физических лиц растет уровень осведомленности о методах злоумышленников. Эксперты финтех-компании Paygine дали прогноз, какими будут главные угрозы в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители платежного сервиса Method.

Усиление использования ИИ в кибератаках

Искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью киберугроз. В 2025 г. ожидается, что ИИ будет использоваться для автоматизации и повышения эффективности атак.

«ИИ может применяться для создания более убедительных фишинговых сообщений, которые сложнее отличить от настоящих, или для разработки вредоносного ПО, способного адаптироваться к системам безопасности», — сказал директор управления продуктами в финтех-компании Paygine Роман Тихонов.

Дипфейки для разных целей

Одной из наиболее тревожных тенденций в 2025 г. станет широкое использование дипфейков для атак на отдельных лиц. Дипфейки — это видео, аудио или изображения, созданные с помощью ИИ, которые кажутся настоящими, но на самом деле являются подделкой.

«С помощью дипфейков мошенники могут создавать компрометирующие видео, за которое они будут требовать выкуп. Кроме того, они могут имитировать голос или внешность других людей для обмана жертв, например, для получения доступа к банковским счетам или для вымогательства денег», — сказал Роман Тихонов.

Персонализация атак

Социальная инженерия продолжает быть одним из самых эффективных методов кибератак. Использование психологических манипуляций для обхода технологических защит становится все более персонализированными, так как мошенники получают доступ к информации о жертве в социальных сетях и других источниках данных.

«В 2025 г. можно ожидать более тонких и персонализированных фишинговых атак, использующих информацию из социальных сетей для создания доверия и обмана жертв. Мошенники будут анализировать эту информацию и выстраивать схему, исходя из нее», — отметил Роман Тихонов.

Мессенджеры как основная платформа

Повсеместное распространение мессенджеров делает их «идеальным» каналом для мошенников. Через них они могут распространять вредоносное ПО, дипфейки или ложную информацию, отправлять фишинговые сообщения и даже атаковывать корпоративные сети.

Основным методом защиты от злоумышленников остается повышение осведомленности о киберугрозах и способах их распознавания. Верификация информации, использование надежных антивирусов и двухфакторная аутентификация – эти дополнительные меры помогут обезопаситься от все более комплексных мошеннических схем.