Брешь в ПО мешает тысячам электромобилей любимой россиянами Xiaomi следить за дорогой

Владельцы более чем 115 тыс. электроседанов SU7 компании Xiaomi будут вынуждены установить патч, призванный устранить дефекты встроенного автопилота второго уровня. Без него ездить небезопасно. Ранее популярный автомобиль уже успел отметиться в ДТП со смертельным исходом.

Xiaomi отзывает SU7

Xiaomi отзывает свыше 115 тыс. электромобилей модели SU7 в связи с потенциальными проблемами безопасности во встроенной системе помощи водителю. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Государственного управления по регулированию рынка КНР.

Китайская компания Xiaomi, в России более известная как крупный производитель смартфонов с рыночной долей в 23% по итогам 2024 г., выпустит софтверное исправление в виде обновления микропрограммы популярного седана на электрической тяге, которое будет распространяться через интернет.

Законодательство КНР обязывает производителей транспортных средств, оснащенных системой автономного вождения, получать одобрение регулятора перед началом раздачи очередного или внеочередного ее программного обновления. Таким образом власти Поднебесной пресекают попытки сокрытия дефектов и ухода от ответственности со стороны автопроизводителей. Это уже второй патч такого рода для SU7 с момента начала продаж электромобиля в 2024 г.

xiaomi-su7-steering-wheel-700.jpg

Фото: Felix Maltz / Pexels.com
Владельцам популярного электроседана Xiaomi SU7 вновь придется обновить его ПО ввиду дефектов в ADAS

По заявлению Государственного управления по регулированию рынка КНР, автопилот Xiaomi SU7 в его текущем состоянии может не справляться со своей задачей в ряде экстремальных ситуаций, демонстрируя проблемы производительности или неспособность своевременно предупредить водителя об опасности.

Соответствующая проблема затрагивает 116887 стандартных версий модели SU7, произведенных в период с февраля 2024 г. по август 2025 г. Xiaomi планирует выпустить патч 19 сентября 2025 г.

Транспортное средство

Xiaomi SU7 – это полностью электрический седан с колесной базой 3 тыс. мм, длиной 4,99 тыс. мм, шириной 1,9 тыс. мм и высотой 1,4 тыс. мм. Заднеприводный вариант Xiaomi SU7 оснащен электродвигателем мощностью 220 кВт, а полноприводный – двумя электродвигателями совокупной мощностью 495 кВт. Максимальная скорость заднеприводной модели ограничена до 210 км/ч, а полноприводной — 265 км/ч.

Электромобиль оснащается системой автономного вождения второго уровня. Она предполагает частичную автоматизацию управления. Система самостоятельно осуществляет разгон, торможение и руление. Водитель при этом обязан следить за поведением автопилота на протяжении всей поездки и быть готовым перехватить управление в случае некорректного поведения со стороны транспортного средства.

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов
цифровизация

Уровни определены всемирной ассоциацией SAE International, профессиональной ассоциацией автомобильных инженеров, и кратко описывают, перечень функций, отдаваемых на откуп ИТ-системе управления.

Согласно классификации SAE International ИТ-систем помощи водителю или, Advanced Driver Assistance System (ADAS), существует шесть классов автономности от нулевого уровня, предполагающего полностью ручного управление с возможностью предупреждения об опасных ситуациях на дороге, до пятого, к которому относятся системы, лежащие в основе полностью беспилотных автомобилей.

Первое ДТП со смертельным исходом и регуляторный ответ

В марте 2025 г. Xiaomi SU7 в режиме помощи водителю впервые попала в дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Электромобиль столкнулся с придорожным бетонным столбом, двигаясь по шоссе со скоростью 97 км/ч, после чего воспламенился. При этом водитель успел перехватить управление транспортным средством за несколько секунд до аварии, следует из отчета об инциденте. В Xiaomi тогда сообщили, что автопилот машины заранее предупреждал человека за рулем о наличии препятствия на пути.

Власти КНР отреагировали на происшествие, выпустив 17 сентября 2025 г. предварительную версию сводки правил, касающихся безопасности транспорта, который оснащен системами автономного вождения второго уровня. Ожидается, что новые стандарты безопасности вступят в силу в 2027 г.

Дмитрий Степанов

