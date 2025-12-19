Разделы

«Гамма Тех» представила обновление САПР «Гамма»

«Гамма Тех» (направление систем автоматического проектирования корпорации ITG) выпустила новую версию Gamma 2025.3 флагманского продукта САПР «Гамма». Релиз расширяет возможности электромагнитного моделирования и направлен на повышение стабильности расчетов. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

В новой версии улучшены инструменты для работы с S-параметрами, реализована поддержка ферритовых материалов, переработан механизм генерации сетки, а также проведены улучшения интерфейса и функциональности.

Ключевым нововведением релиза стала поддержка моделирования ферритовых материалов. Пользователям доступен учет внешнего магнитного подмагничивающего поля, а также добавлены параметры намагниченности насыщения, фактора Ланде и ширины линии ферромагнитного резонанса. Это позволяет корректно моделировать ферритовые элементы, применяемые в СВЧ-устройствах. Новый пример «волноводный ферритовый циркулятор» демонстрирует практическое использование нового функционала.

Изменения затронули работу с S-параметрами. В обновлении реализован механизм учета многополюсников напрямую в 3D-ЭМ анализе. Новое условие «Схемотехнический элемент» позволяет импортировать поведение устройств из файлов формата .snp без необходимости повторного моделирования сложных компонентов. В одном проекте поддерживается совместное использование 3D-моделей, RLC-элементов и «черные ящики» на основе S-параметров, включая их последовательное и параллельное подключение.

В версии также полностью переработан механизм работы с переменными. Теперь пользователи могут задавать новые параметры непосредственно при вводе выражений и использовать кириллические названия. Это ускоряет подготовку проектов и делает параметризацию более гибкой.

Алгоритмы построения поверхностных и объемных сеток получили улучшения. Новая логика генерации расчетной сетки устраняет пересечения фасет, разрывов поверхностей и некорректные объединения доменов с воздухом. В результате повышается устойчивость расчетов при моделировании сложных объектов, включая волноводы, тонкие линии передачи и коаксиальные структуры.

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения
Цифровизация

Помимо функциональных изменений, релиз включает обновленные обучающие материалы, расширенный набор примеров, поддержку экспорта и импорта пользовательских материалов. Доработан интерфейс JobBatch, улучшено отображение времени расчета и переработка ряда диалоговых окон.

«Мы верим, что будущее инженерного моделирования в гибких и умных инструментах, которые не ограничивают, а расширяют возможности инженера. Обновление 2025.3 — это очередной шаг к экосистеме, способной решать задачи любой сложности, от классических СВЧ-структур до инновационных материалов и технологий» – отметил Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех».

Обновление Gamma 2025.3 уже доступно пользователям с активной подпиской на обновления. Компания рекомендует обновиться всем пользователям, работающим с параметризованными моделями, ферритовыми материалами и сложной 3D-геометрией.

