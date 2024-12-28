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«Гамма Тех» и «ПТС» объединяют усилия для совершенствования проектирования СВЧ-устройств в России

Российский разработчик программного обеспечения для проектирования СВЧ-электроники «Гамма Тех», корпорация ITG, и компания «ПТС» (Продуктивные Технологические Системы), специализирующаяся на разработке и интеграции продуктов для автоматизации проектирования и управления производственными процессами, объявили о начале стратегического сотрудничества. Партнеры будут работать над созданием комплексных решений, которые помогут клиентам справляться с вызовами современного рынка. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

Как официальный партнер, компания «ПТС» займется внедрением системы автоматизированного проектирования САПР «Гамма». Это приведет к оптимизации процессов проектирования на российских предприятиях, а также обеспечит развитие технологий на них.

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Цифровизация

«Мы рады объявить о партнерстве с «ПТС». Это важный шаг к расширению возможностей наших клиентов. Совместная работа с опытными специалистами позволит не только улучшить качество проектирования, но и внедрить новейшие технологии в производственные процессы», — отметил Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.

Представители компании «ПТС» выразили уверенность в значимости данного сотрудничества. «САПР «Гамма» представляет собой решение, позволяющее значительно ускорить процесс разработки радиоэлектронных систем и снизить затраты на создание новых устройств. Интеграция этого программного обеспечения в портфель услуг «ПТС» откроет новые горизонты для российских компаний, стремящихся к повышению качества и эффективности своих проектов», — сказали они.

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