«Гамма Тех» улучшает интерфейс САПР «Гамма» для точной настройки расчетов и анализа

Разработчик программного обеспечения для СВЧ-электроники «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, улучшил интерфейс флагманского продукта САПР «Гамма». Компания упростила структуру основного меню, модернизировала панель инструментов и расширила функциональность выпадающих списков. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

В версии 2025.1 САПР «Гамма» разработчики обратили внимание на структуру панели инструментов и переработали ее, а также обновили иконки для логичной группировки команд и быстрого доступа к востребованным функциям. Изменения коснулись раздела с учебными материалами. Новая структура меню сделала навигацию по обучающему контенту более наглядной, что важно для начинающих пользователей и образовательных организаций. Также расширена функциональность выпадающих меню в разделах «Параметрический анализ» и «Оптимизационный анализ». Для точной настройки расчетов и достижения оптимальных результатов при моделировании команда «Гамма Тех» добавила в них новые параметры и режимы.

«В новой версии САПР «Гамма» мы уделили особое внимание пользовательскому интерфейсу. От этого ключевого элемента программы зависит удобство и эффективность работы инженера в среде автоматизированного проектирования. Нововведения упростили навигацию и сократили количество рутинных операций при выполнении проектных задач», - сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех».