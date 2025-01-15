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70 российских компаний протестировали САПР «Гамма» в 2024 г.

Российский разработчик программного обеспечения для проектирования СВЧ-электроники «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, предоставил тестовые версии САПР «Гамма» для 70 российских компаний в 2024 г. Платформой интересовались организации из сфер микроэлектроники, радиотехники, космической отрасли и машиностроения. 30% из них составили НИИ, 22% — институты и университеты, 13% — научно-производственные центры. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

САПР «Гамма» — флагманский программный комплекс для автоматизированного проектирования и моделирования радиоэлектронных устройств и систем СВЧ, входящий в состав платформы. «Гамма Тех» предоставляет две тестовые версии САПР «Гамма» — полную и академическую, которая ориентирована на учебные заведения.

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«САПР «Гамма» упрощает проектирование и разработку прототипов в различных сферах, таких как телекоммуникации, микроэлектроника, академические исследования и других. Наша платформа соответствует требованиям импортозамещения и гарантирует независимость от зарубежных решений и санкций. Мы предлагаем тестовые версии САПР «Гамма» для знакомства с платформой. Постоянно растущий интерес к ним свидетельствует о готовности российских компаний к миграции на сложные отечественные ИТ-продукты», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.

Численные методы САПР «Гамма» верифицированы путем сравнения с зарубежными аналогами и подтверждены экспериментально, а интуитивно понятный интерфейс позволяет новым пользователям быстро начать работу без длительного обучения.

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