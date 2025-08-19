CS Group стал партнером «Гамма Тех» по внедрению САПР-решений

Разработчик универсальной CAE-платформы «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, и интегратор инновационных технических продуктов в промышленности и строительстве CS Group сообщают о старте стратегического партнерства. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

Сотрудничество позволит объединить экспертность «Гамма Тех» в области разработки решений автоматизации проектирования СВЧ-устройств и опыт CS Group по внедрению инженерных ПО, включая консалтинг по лицензированию и индивидуальный подход к каждому клиенту. Совместная работа двух компаний нацелена на расширение зоны внедрения, роста качества и конкурентоспособности российского ПО в сфере инженерии.

«Партнерство с CS Group, обладающей высоким уровнем экспертности в вопросе эффективного интегрирования комплексов САПР для предприятий и обширной пользовательской сетью, предоставляет уникальные возможности для продвижения нашего главного решения – САПР “Гамма”», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех».

САПР «Гамма» — платформа для оптимизации инженерных расчетов. Предназначена для проектирования СВЧ-устройств и позволяет применять различные методы компьютерного моделирования. Программа применяется в следующих областях: аэрокосмическое приборостроение, телекоммуникации, научные исследования, образование и др.

«Рынок CAE — настоящая технологическая арена, где нет места компромиссам. Gamma Tech привносит мощные движки, CS Group — 30 лет опыта решения сложных задач и адаптации под реальные заводские процессы. Вместе мы создаем цифровую экосистему, которая ускорит проектирование и даст России реальный технологический суверенитет», — сказал Петр Якуба, коммерческий директор «СИЭС групп».