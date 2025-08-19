Разделы

Цифровизация
|

CS Group стал партнером «Гамма Тех» по внедрению САПР-решений

Разработчик универсальной CAE-платформы «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, и интегратор инновационных технических продуктов в промышленности и строительстве CS Group сообщают о старте стратегического партнерства. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

Сотрудничество позволит объединить экспертность «Гамма Тех» в области разработки решений автоматизации проектирования СВЧ-устройств и опыт CS Group по внедрению инженерных ПО, включая консалтинг по лицензированию и индивидуальный подход к каждому клиенту. Совместная работа двух компаний нацелена на расширение зоны внедрения, роста качества и конкурентоспособности российского ПО в сфере инженерии.

«Партнерство с CS Group, обладающей высоким уровнем экспертности в вопросе эффективного интегрирования комплексов САПР для предприятий и обширной пользовательской сетью, предоставляет уникальные возможности для продвижения нашего главного решения – САПР “Гамма”», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех».

САПР «Гамма» — платформа для оптимизации инженерных расчетов. Предназначена для проектирования СВЧ-устройств и позволяет применять различные методы компьютерного моделирования. Программа применяется в следующих областях: аэрокосмическое приборостроение, телекоммуникации, научные исследования, образование и др.

«Рынок CAE — настоящая технологическая арена, где нет места компромиссам. Gamma Tech привносит мощные движки, CS Group — 30 лет опыта решения сложных задач и адаптации под реальные заводские процессы. Вместе мы создаем цифровую экосистему, которая ускорит проектирование и даст России реальный технологический суверенитет», — сказал Петр Якуба, коммерческий директор «СИЭС групп».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Около 10% организаций в России перевели кадровый документооборот в цифру

Мир на пороге третьей мировой войны браузеров. Все из-за новых модных технологий

Топ-6 внедрений кадрового электронного документооборота в России. Рейтинг CNews Analytics

«Почте России» выписали штраф в 230 миллионов по результатам проверки модернизированных отделений

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Весь мир сел в лужу. Нейросети бесполезны для бизнеса после внедрения выручка не растет, расходы увеличиваются

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: