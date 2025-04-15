«Гамма Тех» планирует обновление САПР «Гамма»

Разработчик программного обеспечения для СВЧ-электроники «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, завершает тестирование новых функциональностей для САПР «Гамма». Часть из них будет включена в обновление системы весной 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

Основные усилия команды разработчиков сосредоточены на изменении структуры библиотеки материалов, оптимизации расчетных алгоритмов и расширении средств моделирования. Также они дорабатывают отдельные инструменты импорта и анализа данных с акцентом на улучшение совместимости и стабильности при работе с внешними источниками.

Кроме того, «Гамма Тех» планирует обновить пользовательский интерфейс. В частности компания работает над настройкой отдельных элементов навигации и отображения, направленных на повышение удобства при повседневной работе в системе.

«Подготовка обновлений в технически сложных продуктах, подобных САПР требует серьезной проработки. Системы этого класса применяются на крупных промышленных предприятиях и в научных центрах, где они напрямую влияют на разработку критически важных решений в машиностроении, радиоэлектронике и смежных отраслях. Именно поэтому мы уделяем особое внимание качеству каждого релиза: глубоко анализируем обратную связь от заказчиков и пользователей, собираем вопросы, возникающие после семинаров и вебинаров. Это позволяет формировать продукт, который действительно востребован инженерами — без избыточных функций, интуитивно понятный и удобный в работе», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех».