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Воронежский государственный университет получил академическую лицензию САПР «Гамма»

Разработчик программного обеспечения для СВЧ-электроники «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, предоставил академическую лицензию на флагманский продукт САПР «Гамма» Воронежскому государственному университету (ВГУ). Этим компания поддержала сотрудничество с образовательными учреждениями России. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

«Гамма Тех» предоставляет ВУЗам специальные условия для приобретения лицензий разработанных ИT-продуктов. Академическая версия САПР «Гамма» — это доступ в целях обучения к полноценному ПО. Внедрение платформы в ВГУ позволит создать единое программно-методическое образовательное пространство в области радиоэлектронных устройств и систем. С помощью САПР преподаватели и студенты смогут освоить передовые методы проектирования, используемые ведущими инженерами отрасли, применять мощные средства для трехмерного электродинамического моделирования методом конечных элементов (МКЭ), методом конечных разностей (МКР), а также схемотехнического анализа. Все это способствует проведению собственных научных исследований на базе ВГУ.

Кроме выделения академических лицензий «Гамма Тех» предоставляет бесплатный доступ к усеченной версии САПР «Гамма» для студентов и аспирантов. Для этого достаточно перейти на сайт разработчика и зарегистрироваться на странице студенческой версии продукта, прикрепив справку с подтверждением статуса учащегося.

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«Мы рады расширить наше сотрудничество с российскими университетами и предоставить студентам ВГУ возможность работать с передовым программным обеспечением. Уверены, что использование САПР «Гамма» в учебном процессе поможет подготовить высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для успешной работы в сфере СВЧ-электроники», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.

САПР «Гамма» — это универсальная CAE-платформа, предназначенная для автоматизации инженерных расчетов и электродинамического моделирования устройств в СВЧ и ВЧ-диапазонах. Программный комплекс находит применение в различных отраслях, включая телекоммуникации, робототехнику, электронику, авиацию, энергетику и академические исследования.

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