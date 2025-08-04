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«Гамма Тех» добавила в свой флагманский продукт поддержку Windows 7 и улучшила систему лицензирования

Российский разработчик универсальной CAE-платформы для автоматизации инженерных расчетов «Гамма Тех» (входит в корпорацию ITG) выпустил обновление САПР «Гамма». В числе ключевых нововведений — официальная поддержка операционной системы Microsoft Windows 7 SP1. Теперь пользователи могут устанавливать и использовать программное обеспечение на рабочих станциях с этой версией ОС, что особенно актуально для организаций с устоявшейся ИТ-инфраструктурой.

Обновление 2025.2 уже доступно для пользователей. Кроме того, разработчик существенно переработал систему сетевого лицензирования на базе виртуальной машины с Guardant и обеспечили жесткое ограничение числа одновременных сеансов работы вне зависимости от количества подключенных рабочих мест в локальной сети. Система полностью автономна и не требует подключения к интернету. Кроме того, добавлена поддержка установки клиентских рабочих мест на виртуальные машины, что открывает новые возможности для использования САПР «Гамма» в корпоративных и облачных средах.

«С каждым релизом мы стремимся сделать САПР „Гамма“ ещё более гибким и удобным инструментом для инженеров. Поддержка Windows 7 и расширенные возможности сетевого лицензирования — это наш ответ на реальные запросы пользователей. Мы внимательно следим за обратной связью и продолжаем развивать продукт, опираясь на потребности отрасли и современные технологические вызовы», — отметил Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.

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