Вышло обновление САПР «Гамма» версии 2024.2

Компания «Гамма Тех», корпорация ITG, выпустила обновление САПР «Гамма» версии 2024.2. Нововведения расширяют функциональность системы и повышают ее надежность.

В новой версии внедрен менеджер лицензий Guardant, обеспечивающий гибкое управление. Пользователи могут выбирать между стационарными и сетевыми лицензиями. Поддерживается перенос лицензий, а также применение программных или аппаратных ключей (предоставляются по запросу).

Метод конечных элементов получил новые возможности: теперь учитывается шероховатость металлов с использованием моделей Huray и Groiss. Реализована функциональность расчета с периодическими граничными условиями. Также в версии представлен новый решатель на основе физической оптики, который позволяет выполнять расчет эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) для проводящих тел, что позволяет проводить расчеты радиолокационной заметности объектов больших электрических размеров: летательных аппаратов, кораблей и т.п.

Пользовательский интерфейс стал удобнее благодаря кастомизации управления видом модели. Появились настройки управления с помощью мыши и возможность выбирать предустановленные профили для работы, учитывающие пользовательский опыт в зарубежных пакетах.

Особое внимание уделено документации: в программу добавлены новые примеры проектов и обучающие материалы.

«В последние годы наблюдаются изменения российского рынка проектирования радиоэлектронных устройств и систем СВЧ-диапазона, где долгое время доминировали зарубежные решения. В этих условиях стало критичным обеспечение технологического суверенитета в сфере систем автоматизированного проектирования. Ответом на этот вызов стала САПР «Гамма». Выпуск версии 2024.2 знаменует важный этап в развитии САПР. Это первый релиз, выпущенный после завершения трансформации проекта в коммерческий продукт», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.