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«Гамма Тех» обновила функциональность САПР «Гамма»

Разработчик программного обеспечения для СВЧ-электроники «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, обновил флагманский продукт САПР «Гамма» до версии 2025.1. Компания внедрила в ПО расширенную поддержку пробных версий, многоязычный инсталлятор, поддержку серверных лицензий и удаленного доступа, оптимизацию расчетных модулей. Новый релиз направлен на повышение стабильности, производительности и гибкости САПР для промышленных пользователей и образовательного сектора. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

Расширенная поддержка пробных версий реализована путем доступа к обновлениям и технической поддержке на весь период испытательный период, а сама программа отображает подробную информацию о состоянии лицензии.

Шагом навстречу международным пользователям стал многоязычный инсталлятор, который позволяет выбрать язык установки еще на начальном этапе.

Также переработана студенческая версия программы. Обновленный интерфейс, адаптированный функционал и улучшенная совместимость с учебными задачами делают ее более удобной для работы в университетах.

Для корпоративных клиентов введена поддержка серверных лицензий с возможностью работы через удаленный рабочий стол.

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Цифровизация

Отдельное внимание уделено оптимизации расчетных модулей. Усовершенствованный генератор сеток для метода конечных элементов повысил точность и скорость выполнения моделирования. Работа в режиме метода конечных разностей стала стабильнее, а вывод результатов — наглядным и информативным. Улучшения затронули и процессы импорта, в частности, сокращено время загрузки проектов в формате ODB++, что важно при работе с крупными и многоуровневыми схемами.

Добавлена поддержка единиц измерения, для которых используются нелинейные формулы пересчёта, что расширяет возможности моделирования сложных и нестандартных физических процессов. Изменения коснулись и графического вывода результатов: диаграммы направленности теперь отображаются с повышенной точностью и могут быть отредактированы вручную. Это нужно при анализе антенн и СВЧ-устройств.

«Мы стремимся предоставить инструмент, который соответствует современным требованиям и превосходит ожидания пользователей. Это обновление — результат тщательного анализа отзывов и потребностей наших клиентов», — отметил Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех».

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