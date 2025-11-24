Разделы

Голованов Денис


СОБЫТИЯ


24.11.2025 Денис Голованов назначен генеральным директором компании «Манго Телеком» 2
01.08.2024 Ozon Travel дозвонится до путешественников с «Этикеткой» от билайна 1
14.08.2023 «Билайн бизнес» оснастил более 70 тыс. самокатов «Яндекса» своими SIM-картами 1
04.02.2021 Денис Голованов, «ВымпелКом»: Для достижения успеха на рынке компаниям нужна обширная цифровая экспертиза 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Голованов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 455 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9183 3
Yandex - Яндекс 8377 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 799 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2761 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1630 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21910 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6133 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 939 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4620 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25988 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5135 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5863 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7548 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10200 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31491 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8370 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5541 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28893 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5658 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2829 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1339 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72687 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 621 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17785 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25505 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 972 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 323 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4049 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56917 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7369 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22927 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17049 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2087 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6836 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4254 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9209 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3047 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4871 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8438 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9325 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 686 1
Ozon Travel 17 1
Лобанов Сергей 9 1
Ясиновский Леонид 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45564 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3239 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18135 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2177 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 346 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4252 1
Россия - РФ - Российская федерация 156092 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 618 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18493 1
Казахстан - Республика 5783 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7316 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5971 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2473 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6228 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25863 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5371 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5832 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6487 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 788 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6926 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3732 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401966, в очереди разбора - 733153.
Создано именных указателей - 186120.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

