Получите все материалы CNews по ключевому слову
Голованов Денис
СОБЫТИЯ
Голованов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 455 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9183 3
|Yandex - Яндекс 8377 1
|Veon - VimpelCom - ВымпелКом 799 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401966, в очереди разбора - 733153.
Создано именных указателей - 186120.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.