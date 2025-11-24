Денис Голованов назначен генеральным директором компании «Манго Телеком»

Генеральным директором ООО «Манго Телеком» (бренд Mango Office, входит в группу компаний «Ростелеком») назначен Денис Голованов. На этой позиции Денис Голованов сосредоточится на укреплении позиций Mango Office и активном развитии бизнеса в сегментах среднего и крупного корпоративного рынка. Он также займет должность директора по цифровым коммуникационным сервисам «Ростелекома». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Денис Голованов более 13 лет работает в телеком-отрасли. С 2019 г. он занимал разные руководящие должности в компании «ВымпелКом». Так, в качестве коммерческого директора Западного и Московского региона в корпоративном блоке он отвечал за стратегическое развитие и рост клиентской базы корпоративных клиентов. В 2021–2025 гг. на позиции директора по развитию крупного бизнеса трансформировал работу блока по всей стране в сторону новых бизнес-направлений, заложив основу для масштабирования решений и в других сегментах компании. С 2024 г. Денис также занимался коммерческой интеграцией компании ОТМ и «Билайн» в должности коммерческого директора AdTech «Билайн».

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Назначение Дениса Голованова на должность генерального директора “Манго Телеком” — логичный шаг, который ускорит рост сегмента цифровых коммуникационных сервисов. Денис обладает глубоким опытом в телеком-отрасли и обширной экспертизой в трансформации бизнеса, которые помогут укрепить лидерские позиции компании на рынке унифицированных коммуникаций. При этом приоритетом “Манго Телеком” остается представление надежной платформы облачных коммуникаций, постоянное увеличение ценности для клиентов и быстрый вывод на рынок актуальных продуктов, необходимых бизнесу любого масштаба для развития, повышения конкурентоспособности и совершенствования клиентского сервиса».

«Манго Телеком» развивает российскую экосистему UcaaS-продуктов для бизнес-коммуникаций Mango Office. Экосистема объединяет в себе виртуальную АТС, корпоративный мессенджер, видеоконференции, контакт-центр, SIP-транк, речевую аналитику, голосовых роботов и чат-ботов, а также корпоративную мобильную связь и более 300 API-интеграций с самыми популярными сервисами для бизнеса. Продуктами Mango Office пользуются более 50 тыс. компаний, включая средний и крупный бизнес. С 2024 г. компания входит в ГК «Ростелеком».