Компания «Моделирование и цифровые двойники» стала дистрибьютором программного продукта CADFlo

Компания «Моделирование и цифровые двойники» (МЦД), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, и инженерно-консалтинговая компания «КАДФло» подписали дистрибьюторский договор.

МЦД официально займется продвижением и внедрением программного продукта CADFlo – российской мультидисциплинарной системы инженерного анализа для задач гидрогазодинамики, теплообмена, прочности, электромагнетизма, использующей продвинутые технологии моделирования. Система содержит интегральную модель погранслоя (IBLM), позволяющую работать со сложной геометрией и упрощающую работу с СFD без потери точности. Благодаря автоматическому анализу геометрии время постановки задачи и построения сетки значительно сокращается, а автоматическая обработка результатов экономит время при проведении серийных расчетов. CADFlo интегрирован в отечественные CAD-системы, такие как T-Flex и «Компас 3D». Программа доступна для освоения неспециалисту в области CFD, инженеру-конструктору, инженеру-топологу или схемотехнику.

В рамках партнерства будет востребован опыт работы команды компании «Моделирование и цифровые двойники» в области численного моделирования и решения многодисциплинарных инженерных задач, накопленный в ходе многолетней работы с российскими и зарубежными ИТ-компаниями – лидерами в области разработки индустриального ПО. Потребителям CADFlo будут оказываться комплексные услуги инженерного консалтинга, проводиться очное и дистанционное обучение.

Сотрудничество двух компаний даст возможность реализовать накопленные знания и компетенции, а также обеспечить российские предприятия отечественными прикладными комплексными решениями и инструментами. В рамках технологического партнерства стороны договорились об интеграции CADFlo с «УМКАМатериалы» – программным комплексом для управления данными свойств материалов, разработанным МЦД для хранения, изменения, обработки основной информации о материалах. Данная интеграция позволит предоставить пользователям продукта CADFlo широкий набор свойств по различным материалам, обеспечив возможность широкого варьирования их выбора на этапе проектирования.

«Партнерство с компанией «КАДФло» является важным шагом для нашей компании и для развития отечественного инженерного ПО. Наша совместная квалификация в области решения инженерных задач позволит предложить российским промышленным предприятиям отечественное решение, которое удовлетворяет потребности не только самолетостроения, но и большинства предприятий из разных отраслей промышленности», – сказал Роман Локтев, заместитель генерального директора компании «Моделирование и цифровые двойники».

«Команды АО «МЦД» и «КАДФло» являются наиболее опытными и квалифицированными на российском рынке CAE. Уверен, что наше партнерство даст синергетический эффект не только для наших компаний, но и позволит вывести качество продукта и сервиса на новый уровень», – отметил Сергей Гусев, директор по продажам компании «КАДФло».