Разделы

Бизнес Кадры
|

Иван Пичугин назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком»

Иван Пичугин возглавил макрорегиональный филиал «Урал» компании «Ростелеком». До назначения он руководил филиалом в Екатеринбурге и Свердловской области.

На посту директора макрорегионального филиала «Урал» Иван Пичугин сменил Сергея Гусева, занимавшего эту должность на протяжении пяти лет. Сергей Гусев переходит на работу в корпоративный центр компании «Ростелеком» в Москве.

Иван Пичугин в 2015 г. был принят на работу в ЗАО «Эр-телеком холдинг» и курировал направление по работе с массовым сегментом в макрорегионе «Запад». В 2017 г. назначен директором филиала АО «Эр-телеком холдинг» в Красноярске.

В 2020 г. присоединился к команде уральского «Ростелекома» в качестве руководителя филиала на территории Среднего Урала.

В январе 2022 г. Иван Пичугин назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Урал». Также он продолжит возглавлять Екатеринбургский филиал компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Microsoft массовый отток кадров. Специалисты бегут строить метавселенную Цукерберга

Разрекламированный производитель ARM-серверов исчез после двух раундов инвестиций. Сайт выключен, топ-менеджеры разбежались

Бывший гендиректор «Мегафона» стал крупнейшим в России владельцем сотовых вышек

Apple проморгала ключевого разработчика своих супербыстрых процессоров. Его переманила Intel

Как русские спамеры победили в мировой войне с разработчиками антиспама

Apple выплатит ИТ-шникам фантастические бонусы, чтобы остановить безумную утечку кадров к конкурентам

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022