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Шевченко Виталий

СОБЫТИЯ


30.10.2026 МТС на Ставрополье запустила первую сеть 5G в СКФО 1
01.03.2008 Украине не дают избавиться от аналогового ТВ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шевченко Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - НТК - Национальные телекоммуникации 68 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16279 1
Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 35 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12441 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2942 1
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 92 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9710 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 852 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9881 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27245 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5040 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24424 1
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Гнатчук Константин 1 1
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Украина - Киев 1163 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 557 1
Украина 7983 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19874 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2221 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8355 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
Аренда 2736 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1938 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
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