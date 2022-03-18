СДЭК поможет «Лизаалерт» искать пропавших людей

СДЭК присоединилась к добровольческому поисково-спасательному отряду «Лизаалерт» для оказания помощи в поиске пропавших людей. Сотрудники пунктов выдачи заказов будут сообщать посетителям поисковые ориентировки без вести пропавших, а потерявшиеся люди смогут найти в ПВЗ СДЭК помощь.

Ежедневно пункты выдачи заказов СДЭК по всей России посещают более 250 тыс. человек. В ходе ожидания или оформления своей посылки они просматривают информацию на электронных экранах, установленных в ПВЗ в рамках проекта СДЭК Медиа. Помимо рекламной информации, СДЭК размещает на них актуальные данные «Лизаалерт» о пропавших людях. Учитывая, что каждый посетитель ПВЗ увидит эту информацию несколько раз за время посещения, шансы на благополучный исход поиска потенциально увеличиваются.

Помимо сведений о пропавших, клиенты СДЭК смогут узнать, что делать, если они увидят на улице дезориентированного человека. Как минимум привести его в ПВЗ СДЭК, где сотрудники проинформируют о его местонахождении волонтеров «Лизаалерт».

«СДЭК разделяет принципы добровольцев «Лизаалерт» — неравнодушие, участие и забота. Поэтому мы решили размещать на экранах «СДЭК медиа» информацию о потерявшихся людях. Мы призываем наших клиентов обращать внимание на эти ориентировки и не оставаться равнодушными. Чем больше людей будут знать о пропавших, тем выше шансы их найти», — сказала PR-директор СДЭК Анна Иоспа.

В пунктах выдачи заказов СДЭК установлено более 1,5 тыс. электронных экранов. К середине года планируется увеличить количество экранов до 3 тыс.

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Новый проект стал продолжением сотрудничества СДЭК и «Лизаалерт», начавшегося в сентябре 2021 г., когда курьеры новосибирского филиала СДЭК стали участниками волонтерского движения. Ежедневно в начале рабочей смены они получают актуальную информацию о пропавших в различных районах города. Для более эффективного поиска они синхронизируют результаты в общем чате в мессенджере.

«Для поискового отряда это еще одна возможность распространить информацию о без вести пропавших, рассказать всем о своей деятельности, о том, что добровольцы готовы прийти на помощь круглосуточно и абсолютно бескорыстно. Заявки принимаются по телефону горячей линии 8(800)700-54-52. Чем быстрее вы позвоните, тем больше шансов будет у пропавшего человека. Также по телефону можно сообщить информацию о найденных на улице дезориентированных людях и высказать свое желание вступить в отряд. С вами обязательно свяжутся и расскажут, как стать добровольцем «Лизаалерт», — отметила руководитель поискового отряда «Лизаалерт» в Новосибирской области Алеся Яблонских.

СДЭК и «Лизаалерт» обращаются ко всем россиянам с просьбой донести до своих детей и до пожилых родственников важную информацию: если они потеряются, то всегда смогут найти помощь в пунктах выдачи заказов СДЭК, открытых почти в каждом городе. Яркий зеленый логотип компании — хороший ориентир для этого.