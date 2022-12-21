СДЭК запустил доставку из Hoff

Международный логистический оператор СДЭК запустил доставку товаров сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Доставка доступна в пункты выдачи заказов и постаматы СДЭК по всей России. До конца года она будет бесплатной. Потребители смогут покупать с доставкой в ПВЗ и постаматы СДЭК малогабаритную мебель — тумбы и пуфы, — а также мойки для кухни и сантехнику для ванной. Сотрудничество со СДЭК позволит Hoff увеличить число поставляемых в ПВЗ артикулов на 11% от текущего уровня и существенно сократить сроки доставки для клиентов. До конца 2022 г. доставка в ПВЗ СДЭК и в другие партнерские ПВЗ Hoff будет бесплатной.

«Во время предновогоднего ажиотажа у людей часто не хватает времени завершить все дела вовремя. Наша цель — оказать поддержку пользователям, поэтому мы увеличили количество пунктов выдачи заказов и сделали доставку туда бесплатной до конца года. Клиентам остается лишь выбрать ближайший пункт СДЭК и заказать товары, которые приедут к вам бесплатно. Мы хотим, чтобы все получали подарки вовремя», — отметили пресс-службе Hoff.

«СДЭК представлен в России широкой сетью ПВЗ и постаматов. Благодаря этому клиенты Hoff могут сделать свой шоппинг еще более доступным и комфортным без необходимости посещения офлайн магазинов. Достаточно выбрать понравившийся товар на сайте Hoff и оформить доставку, а СДЭК позаботится о том, чтобы клиент получил свою посылку как можно быстрее и ближе к дому. Кроме этого, клиенты, оформив CDEK ID, могут получать свои посылки в ПВЗ без предъявления каких-либо документов и принимать участие в нашей программе лояльности», — сказала PR-директор СДЭК Анна Иоспа.