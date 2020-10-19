«СДЭК» запустила чат-бот с искусственным интеллектом

Специалисты «СДЭК» готовятся к запуску умного сервиса «Мегамозг» для своего чат-бота в Viber. Бот в одном из самых популярных мессенджеров получит искусственный интеллект, который позволит ему самостоятельно анализировать текст сообщений от пользователей и выдавать подходящие по смыслу ответы. Разработчиком сервиса выступила компания Flomni.

Алгоритмы «Мегамозга» справятся с любым порядком слов и распознают опечатки, так что клиенты компании смогут задавать боту вопросы в свободной форме прямо в мессенджере. Если же для решения задачи потребуется помощь специалиста, то обращение будет перенаправлено в единое окно для обработки оператором.

На чат-бот компании в Viber подписано более 2 млн человек, и ежемесячно почти половина из всех поступающих в «СДЭК» заказов приходится на этот инструмент. Бот согласовывает даты доставки и выбирает пункт выдачи заказов. Таким образом «СДЭК» сокращает нагрузку на операторов почти на 50%. Это значит, что клиенты смогут мгновенно решить рядовую задачу и в два раза быстрее получить ответ на важный вопрос.

«С развитием современных технологий наша жизнь становится гораздо удобнее. То, на что раньше требовалось потратить час, сегодня решается за считанные секунды. Чат-бот ― один из инструментов, которые помогают ускорить различные бизнес-процессы, и бот «СДЭК» ― прекрасное тому подтверждение. Мы рады, что Viber помогает компании налаживать контакт со своими клиентами», ― отметила старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber Анна Мигаль.

«В «СДЭК» мы активно развиваемся и стараемся идти в ногу со временем. Люди отправляют посылки и хотят, чтобы они попали к адресу в срок и в полной сохранности. Наш IT-отдел при создании чат-бота постарался учесть максимальное количество рядовых вопросов, возникающих у клиентов. Таким образом наш “Мегамозг” может самостоятельно обрабатывать обращения, делая доставку «СДЭК» еще более быстрой и удобной», ― сказала Анна Иоспа, руководитель отдела PR и рекламы «СДЭК».

Чат-бот «СДЭК», также разработанный Flomni, работает уже более трех лет. Сейчас бот предлагает получателю выбрать удобную дату, время доставки и подходящий пункт выдачи заказа, а также при необходимости сменить адрес доставки или заказать звонок оператора. В будущем благодаря «Мегамозгу» этот функционал будет расширен. Дополнительно умными ботами будут обрабатываться и прочие вопросы клиентов, сформулированные свободным текстом. Например, «когда привезут мой заказ», «какой телефон курьера» и так далее. Запросы, требующие индивидуального человеческого подхода, будут эскалироваться в омниканальную платформу Flomni Dialogs.