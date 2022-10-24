«Детский мир» запустил доставку в отделения и почтоматы «Почты России»

«Почта России» доставит заказы клиентам «Детского мира». Они смогут получить покупки, оформленные на онлайн-площадках ритейлера, в любом удобном отделении или почтомате «Почты».

Клиенты «Детского мира» могут получить заказ в 2,5 тыс. почтоматов и свыше 15 тыс. отделений, расположенных более чем в 1 тыс. населённых пунктов России: даже в небольших сёлах, посёлках и деревнях. Покупатели могут выбрать удобную точку выдачи при оформлении покупки на онлайн-платформе detmir.ru или в мобильных приложениях «Детский мир» и «Зоозавр». Доставка будет бесплатной, если сумма заказа превысит 2 тыс. руб. До 2 тыс. руб. она будет стоить 99 руб.

«Почта» как одна из самых социально ориентированных компаний понимает значимость доставки товаров для детей. Наш сервис в партнёрстве с «Детским миром» позволит большему количеству семей получать заказы в удобном месте в комфортное время, а жителям регионов откроет возможность заказывать разнообразный ассортимент детской продукции», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» по коммерческой деятельности Георгий Аликошвили.

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«С сегодняшнего дня у наших клиентов значительно расширились возможности получения онлайн-заказа. «Детский мир» стал ближе даже для самых отдалённых и небольших населённых пунктов России. А для клиентов Москвы появился удобный вариант получения заказа по дороге домой, ведь почтоматы «Почты России» установлены и на станциях Московского метрополитена. Новая услуга позволит нашим клиентам комфортнее совершать покупки и быстрее получать заказы», – сказал директор транспортной логистики интернет-магазина ГК «Детский мир» Руслан Фахртдинов.