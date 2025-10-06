В «Детском мире» робомашины теперь помогают игрушкам доехать до маленьких покупателей

«Детский мир» — мультивертикальный цифровой ритейлер, заключил партнерство с лидером беспилотных наземных грузоперевозок «ЭвоКарго». Продукцию компании будут перевозить автономные грузовики, передвигающиеся без водителя, что позволит сделать логистику эффективнее и выгоднее. Использование роботизированного транспорта может позволить снизить расходы на перевозки до 30%. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

Сеть беспилотных маршрутов запущена в Наро-Фоминске Московской области. В перспективе группа планирует дальнейшее масштабирование беспилотной логистики.

Запуск проекта позволит не только обеспечить бесперебойную и безопасную транспортировку грузов по территории РЦ, но и ускорить получение товаров для покупателей всех вертикалей группы: сетей «Детский мир» и «Зоозавр», а также сети магазинов низких цен «Еще».

Грузоподъемность Evocargo N1 составляет 2 тонны, а электрическая батарея грузовика делает возможным режим работы 24/7, что обеспечивает лучшую рентабельность по сравнению с грузоперевозками с водителями. В сумме факторов использование автономных грузовиков снижает расходы на логистику в объеме до 30%.

«Внедрение автономной логистики для нас — это новый этап в надежности и прозрачности логистических процессов и один из проектов в рамках контроля расходов и повышения операционной эффективности, — сказал Денис Гуров, директор по управлению цепями поставок ГК «Детский мир». — Данная технология позволяет более рационально использовать ресурсы, сокращать издержки, ускорить время транспортировок и снизить нагрузку на природу. Эти преимущества поддерживают наши миссии: быть ближе к клиентам, делать качество и сервис доступными, соблюдать принципы ответственного ведения бизнеса».

Робогрузовики с нуля разработаны российской компанией и за несколько лет получили распространение по всей России. Машины видят и «ощущают» мир благодаря комплексной системе восприятия, включающей в себя камеры, лидары и другие датчики. На традиционном месте кабины для водителя расположен мощный вычислительный блок, в котором алгоритмы искусственного интеллекта обрабатывают всю информации от сенсоров и позволяют грузовику прогнозировать движение объектов вокруг и планировать свое безопасное движение.

«В рамках сотрудничества с лидером рынка детских товаров мы нацелены максимально оптимизировать логистические процессы партнера. Мы уверены, что формат сотрудничества крупнейших игроков задает пример для других компаний, демонстрируя, что инновационные беспилотные транспортировки делают логистику более выгодной, стабильной и помогают следовать принципам ESG», – сказал Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго».