Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184066
ИКТ 14310
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26292
Персоны 79105
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Гуров Денис


УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 В «Детском мире» робомашины теперь помогают игрушкам доехать до маленьких покупателей 1
28.03.2022 «Детский мир» автоматизировал процессы управления перевозками 1
20.02.2019 ФТО автоматизировала процессы управления транспортом «Дикси» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гуров Денис и организации, системы, технологии, персоны:

ФТО 17 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 175 1
Artlogics - Артлоджик-СК 1 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 203 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 266 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2595 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 484 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 177 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12019 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33293 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1401 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 823 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12780 1
Оцифровка - Digitization 4839 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16833 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25636 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4616 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 98 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2393 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5090 1
Россия - РФ - Российская федерация 154166 1
Казахстан - Республика 5752 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7902 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19972 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2686 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще