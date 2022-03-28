«Детский мир» автоматизировал процессы управления перевозками

ГК «Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, сообщила о внедрении веб-портала перевозчика, интегрированного с внутренней системой TMS (автоматическая система управления транспортом), позволяющего управлять процессами перевозок и вести контроль на всех этапах.

В апреле 2021 г. ГК «Детский мир» и компания Artlogics подписали соглашение о сотрудничестве и внедрении портала перевозчика.

Проект предусматривает следующие задачи: создание эффективного обмена данными с перевозчиками, автоматизация назначения перевозчика на рейс, повышение прозрачности выбора контрагента, аналитика и отчетность по взаимодействию с транспортными компаниями.

В результате внедрения новой системы удалось создать удобный интерфейс для транспортных компаний, где в режиме онлайн каждая компания-перевозчик может предоставить актуальную информацию о наличии доступных для рейсов «Детского мира» транспортных средств. Кроме того, часть рейсов была полностью переведена на автоматический выбор транспортной компании, что позволило существенно сэкономить трудозатраты операторов транспортной логистики, а также увеличить скорость работы, снизить риски и субъективность операторов при назначении компании на рейс.

«Главной целью данного проекта было повышение продуктивности отдела транспортной логистики и снижение зависимости от человеческого фактора при выборе перевозчика и организации процесса доставки. Вторая цель – максимальная оцифровка ключевых показателей транспортной логистики, таких как уровень сервиса транспортных компаний. Мы хотели получить инструмент, который будет сигнализировать обо всех отклонениях от нормы в ключевых точках процесса доставки. По итогам проекта мы считаем, что первая цель была успешно достигнута и все основные задачи выполнены. Что касается второй цели, как раз сейчас мы находимся в процессе формирования аналитического блока и его обкатки на реальных данных. Надеемся, что в скором времени этот блок будет также закрыт. Параллельно с этим мы изучаем дополнительные возможности для оптимизации процессов с помощью портала перевозчиков», – сказал Денис Гуров, директор департамента логистики ГК «Детский мир».