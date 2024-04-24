Интегратор «Инфосистемы Джет» стал сервисным партнером «Детского мира»

«Инфосистемы Джет» выиграла конкурс на оказание услуг администрирования системы SAP и технической поддержки ИТ-оборудования в группе компаний «Детский мир». В рамках сотрудничества «Инфосистемы Джет» продолжит оказывать мультивендорную поддержку оборудования и ПО, а также услуги аутсорсинга до уровня СУБД и SAP Basis включительно. Основная задача — обеспечить высокую доступность систем и бесперебойную работу ключевых бизнес-приложений заказчика. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

Группа компаний «Детский мир» — мультивертикальный цифровой ритейлер и лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Белоруссии. Сегодня «Детский мир» объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин detmir.ru, сеть магазинов товаров для животных «Зоозавр». Помимо этого, группа начала развивать свою сеть дискаунтеров «Еще». Магазины ритейлера присутствуют в 442 городах, а их число уже превысило 1,1 тыс.

В январе 2024 г. «Детский мир» и ведущий провайдер ИТ-услуг «Инфосистемы Джет» перезаключили договор на оказание услуг по обслуживанию ИТ-инфраструктуры. В зону ответственности интегратора войдет администрирование системы SAP и аутсорсинг критичного для бизнеса группы компаний «Детский мир» комплекса SAP Hana. Этот комплекс отвечает за корректную работу касс во всех магазинах, а также обрабатывает и анализирует данные, которые необходимы для предзаказа товаров и пополнения складов.

Помимо этого, «Инфосистемы Джет» продолжит предоставлять услуги по администрированию и технической поддержке необходимой для комплекса приложений SAP ИТ-инфраструктуры — СПД, СХД SAN, СРК — в основном и резервном ЦОДах заказчика.

«Мы сотрудничаем с “Детским миромˮ больше 10 лет. За это время наша компания предоставляла услуги технической поддержки и аутсорсинга в условиях реактивного роста бизнеса. При этом “Инфосистемы Джетˮ поддерживает доступность систем на максимально возможном уровне и соблюдает жесткие SLA, а уход зарубежных производителей никак не отразился на бесперебойной работе ИТ-инфраструктуры заказчика», — сказал Александр Казаков, заместитель директора департамента аутсорсинга и системного администрирования компании «Инфосистемы Джет».

«На протяжении многолетнего партнерства мы не раз доказывали высокий уровень наших компетенций на всех уровнях. Сегодня “Детский мирˮ ставит перед нами новую амбициозную цель – обеспечить бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры на фоне роста бизнеса, – мы готовы», — сказала Татьяна Вандышева, руководитель управления продаж компании «Инфосистемы Джет».

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«Инфосистемы Джет» — с 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более тысячи проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более двух тыс. сотрудников. Компания располагает несколькими офисами и представительствами в России. Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.