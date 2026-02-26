Разделы

ROAS Return on Ad Spend рентабельность затрат на рекламу


СОБЫТИЯ


26.02.2026 Hybrid: российский рынок цифровой рекламы в 2026 году входит в фазу консолидации и умеренного роста 1
15.08.2024 Российские рекламодатели получат прямой доступ к трафику ecom-площадок 1
25.04.2023 билайн бизнес запустил рекламную платформу для продвижения в канале ритейл-медиа 1
16.02.2022 VK запустила Sales Promo Ads – рекламный инструмент для увеличения продаж в электронной коммерции 1
24.06.2021 В myTarget App Marketplace появился сервис для создания персонализированных видеороликов от videoMixer 1
18.06.2021 Что ждет мобильную атрибуцию после отмены доступа к IDFA: интервью с Дмитрием Подопросветовым, Adapty 1
15.07.2020 App Annie запускает App Annie Ascend 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

ROAS и организации, системы, технологии, персоны:

data.ai - App Annie 85 1
Flocktory - Флоктори 24 1
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 14 1
Rocket Group - Рокет Групп 16 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4633 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9257 1
Apple Inc 12780 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 283 1
Кассир.ру - Kassir.ru 28 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 15 1
Восход-К Авто - Авторусь 4 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1005 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5175 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8184 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2852 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13078 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8844 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 2
Data monetization - Монетизация данных 1849 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4718 2
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 296 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 306 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4066 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1666 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 1
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 123 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 572 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5708 1
AdTech - Look-alike, LaL - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 76 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4987 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9419 1
CAC - Customer Acquisition Cost - стоимость привлечения клиента - Управление стоимостью привлечения клиентов 32 1
MarTech - A/B-тестирование 80 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7713 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 753 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 255 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9744 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 632 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4731 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 705 1
data.ai - App Annie Ascend 1 1
VK - Mail.Ru myTarget App Marketplace 5 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Retail Rocket Group - Smart Placement Ads 8 1
Apple iOS 8338 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 114 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
Соловьев Сергей 75 1
Подопросветов Дмитрий 1 1
Асланов Артур 1 1
Герко Виталий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2987 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1563 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2525 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1662 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1731 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5326 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 244 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 130 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 133 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3417 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 706 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 334 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1524 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1834 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6986 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 260 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5833 1
Reddit 366 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 176 1
