Retail Rocket Group представила единый центр управления маркетингом

Retail Rocket Group, технологический партнер в сфере маркетинговых технологий, объявила о завершении репозиционирования и запуске единой платформы, объединяющей решения четырех ранее независимых брендов — Sailplay, Smart Placement Ads, Retail Rocket и Rocket Search. Этот шаг отражает смену бизнес-модели компании: переход от продажи программного обеспечения (SaaS) к предоставлению измеримой ценности (VaaS, Value as a Service). Retail Rocket Group смещает фокус на стратегическое партнерство, предлагая комплексные решения, ориентированные на измеримые бизнес-результаты.

В рамках новой бренд-архитектуры семь продуктов — CDP, коммуникации, программа лояльности, промоакции, рекомендации, retail media и умный поиск — интегрированы в единый центр управления маркетингом. Ранее они функционировали как четыре самостоятельных бренда с отдельными сайтами и коммуникациями. Новый подход, по заявлению компании, отвечает на изменившиеся потребности рынка, где бизнес ищет комплексные решения с прозрачными метриками эффективности и высоким уровнем безопасности данных вместо разрозненных инструментов.

«Сегодня бизнес оценивает технологии по их реальной отдаче, — сказал Павел Мысин, генеральный директор Retail Rocket Group в России. — Компании ожидают не просто инструмент, а партнерство, которое помогает расти и предсказуемо влияет на прибыль. Вся архитектура компании выстроена вокруг этой идеи, в том числе собственный аналитический департамент, который работает с каждым клиентом, чтобы извлечь максимум результата из каждого продукта. Все, что мы делаем, строится вокруг измеримого ROI и доверия, которое позволяет этому результату быть устойчивым».

Технологически новое решение представляет собой центр управления маркетингом, построенный на базе Live CDP с производительностью до 1 млн операций в секунду. Платформа работает с единым профилем покупателя 360°, объединяя поведенческие, транзакционные и коммуникационные данные из всех продуктов в режиме реального времени. Это создает симбиоз между инструментами: параметры таргета для рекламы могут формироваться на основе взаимодействия пользователей с email-рассылками, рекомендации в письмах персонализируются с учетом поведения клиентов на сайте, в мобильном приложении или офлайн-магазине, а таргетинг в Retail Media настраивается с использованием данных из программ лояльности. Каждый продукт сохраняет собственный функционал и no-code-интерфейс для самостоятельного управления маркетологами, а обмен данными между ними создает возможности для кумулятивного эффекта — работы с конверсией на всех этапах воронки за счет более точной персонализации и релевантности коммуникаций.

Новое позиционирование нацелено на лидеров рынка, которые выстраивают системный маркетинг и стремятся к максимальной гибкости и кастомизации инструментов для роста прибыли. Оно также отразилось в новом фирменном стиле на едином сайте компании.

Обновленная стратегия также нашла отражение в новом фирменном стиле компании. Ключевым элементом айдентики стал логотип с концепцией «ракетного следа» — визуальной метафорой траектории роста бизнеса клиентов.

В основе визуальной концепции лежит космическая тематика с использованием градиентов, вдохновленных межгалактическим свечением и рождением звезд. Цветовая палитра строится на контрасте глубокого космического черного и ярких градиентных переходов — от холодных синих и фиолетовых оттенков до теплых оранжевых и желтых тонов. Эти цвета символизируют интенсивное движение вперед и энергию, которую компания привносит в бизнес клиентов.