Исследование: продавцы маркетплейсов предпочитают товарную рекламу и таргетинг

Аналитики Smart Placement Ads совместно с «Детским миром» опросили представителей малого и среднего бизнеса, реализующих продукцию через маркетплейсы. Выяснилось, что лишь 8% из них продают товары на двух ecom-площадках: 30% — реализуют продукцию на трех или четырех маркетплейсах, а 62% — на пяти и больше.

Большинство опрошенных активно используют встроенные рекламные инструменты онлайн-площадок: 81% респондентов рассказали, что часто продвигают товары с помощью внутреннего инвентаря маркетплейсов. При этом 51% предпочитает формат товарной рекламы (продвижение товара в результатах поиска, категории и так далее), а 43% комбинируют его с медийным размещением (баннеры и ролики). Медийную рекламу в «чистом» виде используют только 6% респондентов.

Также аналитики узнали о подходах, которые SMB-компании применяют при продвижении на маркетплейсах. По результатам опроса, самая популярная стратегия — таргетинг на целевую аудиторию. В качестве основного рекламного подхода ее используют 35% респондентов. Ещё 54% респондентов комбинируют его со стратегией максимального охвата.

62% опрошенных отметили, что выбирают таргетинг, так как хотят коммуницировать только со «своими» покупателями, 31% — потому что не имеют больших рекламных бюджетов, а 7% — пробуют разные подходы.

Стратегия максимального охвата (показ рекламы «всем подряд» без таргетинга) оказалась менее востребованной у SMB-компаний. В качестве основного подхода к рекламному продвижению ее назвали 11% опрошенных. Половина из них (50%) отметила, что используют этот подход, так как хотят привлечь внимание широкой аудитории. Еще 50% рассказали, что выбирают «максимальный охват», так как на маркетплейсах, на которых они реализуют продукцию, нет таргетинга или они не понимают, как его настроить.

Иван Чернов, UserGate: Стандартных функций SIEM уже недостаточно – рынку нужны решения следующего поколения Безопасность

По данным опроса, лишь 19% опрошенных «редко» используют внутренний рекламный инвентарь маркетплейсов. Среди причин респонденты отметили высокую стоимость (43%), сложности в настройке (29%), а также сомнения в эффективности инструмента (28%).

Константин Бровка, директор по онлайн-маркетингу ГК «Детский мир», сказал: «Таргетинг — действительно один из предпочтительных вариантов продвижения на маркетплейсе, особенно для тех, кто сфокусирован на эффективном расходовании рекламного бюджета. После того, как мы внедрили такой инструментарий у себя на площадке, мы стали замечать, что все больше продавцов выбирает именно таргетинг в качестве основной стратегии, периодически комбинируя ее с охватными кампаниями».

Наталья Родина, директор по маркетингу платформы Smart Placement Ads, сказала: «Сегодня маркетплейсы активно трансформируются в ритейл-медиа — рекламные каналы, позволяющие брендам продвигать товары, используя широкий встроенный digital-инструментарий ритейл-площадки. Поскольку объемы аудитории маркетплейсов исчисляются миллионами пользователей, внутренний таргетинг постепенно превращается из «приятной опции» в базовую потребность каждого селлера».