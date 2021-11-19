CNews выпустил рейтинги крупнейших поставщиков облаков. Востребованность IaaS растет опережающими темпами

Согласно данным рейтингов крупнейших поставщиков IaaS и SaaS, собранных CNews Analytics в ходе создания обзора «Облачные сервисы 2021», в 2020 г. спрос на инфраструктуру как услугу растет быстрее, чем спрос на аренду приложений. Это происходит благодаря спросу со стороны крупных компаний, которые намерены строить гибридную среду на основе собственной и арендованной инфраструктуры. На данный момент соотношение совокупной выручки SaaS и IaaS — около 2:1, однако этот баланс будет меняться в сторону роста объема потребления IaaS.

Исследовательская группа CNews Analytics опубликовала новые рейтинги облачных поставщиков, согласно которым выручка крупнейших отечественных провайдеров SaaS в 2020 г. увеличилась на 35% (рейтинг CNews SaaS), достигнув ₽73,7 млрд, а cовокупная выручка рейтинг CNews IaaS выросла на 50%, достигнув ₽38 млрд. По состоянию на прошлый год рынок SaaS почти в вдвое больше рынка IaaS, однако последний растет более высокими темпами.

Российские облачные провайдеры отмечают, что рынок аренды приложений из облака уже достаточно насыщен, в то же время IaaS, как более сложный в потреблении продукт, только начинает набирать популярность. Рынок SaaS-решений начал развиваться первым, поскольку для клиентов гораздо проще воспользоваться готовым ПО, пусть и поставляемым из облака, а не из классической «коробки», чем создавать свои решения на облачной инфраструктуре. Кроме того, большую часть рынка SaaS составляют специализированные сервисы для взаимодействия с налоговыми службами, эти сервисы массово востребованы, что определяет большой спрос на SaaS. Однако этот сегмент близок к насыщению, так что можно ожидать дальнейшего замедления темпов его роста.

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики услуг SaaS 2021

№ 2020 Название компании/бренда Город Выручка от оказания услуг SaaS в 2020г., тыс. руб., включая НДС Выручка от оказания услуг SaaS в 2019 г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки 2020/2019, % Доля выручки SaaS в совокупной выручке компании 1 Softline Москва 22 437 652 13 513 979 66% 17% 2 СКБ Контур Екатеринбург 17 700 000 15 400 000 15% 98% 3 Тензор Ярославль 7 200 024 6 271 037 15% 100% 4 Манго Телеком Москва 4 451 659 3 277 730 36% 100% 5 Ростелеком Москва 4 267 200 2 373 600 80% н/д Источник: CNews Analytics, 2021

С полными данными рейтинга можно ознакомиться в обзоре «Облачные сервисы 2021»

IaaS же только начинает становиться массовым продуктом и темпы потребления этого сервиса в ближайшие годы будут расти.

Российские облачные провайдеры отмечают, что рынок аренды приложений из облака уже достаточно насыщен

При этом как IaaS, так и SaaS растут быстрее рынка ИТ в целом. Рост популярности облаков традиционно связан с тем, что такая модель потребления ИТ помогает оптимизировать издержки (перевести капитальные затраты в операционные с возможностью платить только за фактически потребленный объем ресурсов) и сосредоточиться на профильной деятельности предприятия, повысив ее эффективность. Дополнительным импульсом к миграции в облака послужили коронавирусные ограничения, из-за которых организациям в срочном порядке пришлось разворачивать инфраструктуру удаленных рабочих мест.

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики услуг IaaS 2021

№ 2020 Компания Выручка от оказания услуг IaaS* в 2020 г., тыс. руб., включая НДС Выручка от оказания услуг IaaS в 2019г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки 2020/2019, в % Доля выручки IaaS в совокупной выручке компании в 2020 г. 1 Ростелеком/Ростелеком-ЦОД 8 302 800 3 595 200 131% 38% 2 Softline 7 690 497 5 629 685 37% 6% 3 МТС 4 519 000 3 347 860 35% 75% 4 Selectel 3 496 934,362248 2 340 506 49% 87% 5 Крок 3 092 282,87 2 323 042,6079552 33% 8% Источник: Cnews Analytics

С полными данными рейтинга можно ознакомиться в обзоре «Облачные сервисы 2021»

Через 5 лет на облака придется половина ИТ-расходов

На данный момент менее 17% корпоративных ИТ-бюджетов приходятся на облака, однако к 2026 г. эта цифра превысит 45%, прогнозирует Gartner. Россия по темпу внедрения облаков на несколько лет отстает от ведущих экономик мира, поэтому отечественному рынку потребуется больше времени, чтобы облачные бюджеты достигли отметки в 45-50% от всех расходов на ИТ. Российские провайдеры облачных услуг согласны с тем, что в структуре расходов российских заказчиков доля затрат на аппаратную часть будет сокращаться, а потребляемые облачные мощности, напротив, будут расти. «Во многом это обусловлено большим количеством унаследованных систем в компаниях, место которых постепенно занимают облачные сервисы. Однако темп роста, который предлагает Gartner, выглядит несколько оптимистичным на данный момент», — считает первый заместитель генерального директора «Ростелеком-ЦОД» Юрий Самойлов.

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При этом крупный бизнес не готов доверять всю инфраструктуру публичному провайдеру, поэтому приоритетом будет строительством гибридных облаков. По данным Mordor Intelligence, мировой рынок гибридных облаков достиг $52 млрд в 2020 г., а к 2026 г. этот показатель почти утроится: аналитики прогнозируют выручку $145 млрд к 2026 г. (при среднегодовых темпах роста около 20%). В России популярность таких решений будет расти еще быстрее: согласно прогнозу Linxdatacenter, в 2022 г. рост спроса на гибридные облака на отечественном рынке составит 30%.

Сбербанк построит облако для российских чиновников

Помимо рынка частных заказчиков, большой потенциал развития облачных сервисов существуют в госсекторе. В 2021-2024 гг. из федерального бюджета на развитие облачных сервисов для госсектора планируется выделить ₽44 млрд, при этом главным проектом является «Гостех», который призван объединить в рамках одной платформы сервисы IaaS, PaaS и SaaS для госструктур федерального, регионального и муниципального уровня. Реализацией проекта занимается «Сбербанк», который в 2020 г. выиграл тендер на ₽900 млн. При этом составной частью «Гостеха» стал предыдущий мегапроект ГЕОП (Государственная единая облачная платформа), который был задуман в качестве единого окна для аренды вычислительных ресурсов (IaaS) госструктурами.

Подробнее читайте в новом обзоре CNews Analytics «Облачные сервисы 2021».