Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications

17 февраля в рамках конференции CNews «Облачные технологии 2022» MANGO OFFICE представит клиентам облачную платформу для бесшовного омниканального общения с клиентами.

Алексей Лагутин, руководитель направления проектного внедрения MANGO OFFICE, выступит на конференции с темой «Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications».

Унифицированные коммуникации (Unified Communications, UCaaS), по мнению эксперта, открывают компаниям большие возможности совместной работы, вне зависимости от практикуемых моделей организации труда. Они позволяют компаниям решать целый комплекс задач: общаться с клиентами, организовывать командную работу, управлять продажами и обслуживанием. При этом подобные решения наиболее эффективны в работе с относительно новой категорией клиентов — поколением Z. Именно эта аудитория сегодня во многом формирует важную часть потребительского рынка.

UCaaS с успехом применяется для организации гибридных команд, которые признаются экспертами стандартом работы для многих отраслей.

Использование унифицированных коммуникаций по облачной модели для организации удаленной работы обеспечивает два ключевых преимущества. Во-первых, UCaaS минимизирует капитальные затраты и кратно упрощает скорость развертывания. Во-вторых, UCaaS дает возможность экспериментировать с форматами работы и численностью удаленных сотрудников. Можно переводить на дистанционную работу отдельные департаменты или проектные команды, открывать гибридные офисы и т.д.

Выступая долгие годы одним из лидеров российского рынка виртуальных АТС и IP-телефонии, MANGO OFFICE с 2019 года развивает облачную систему унифицированных коммуникаций (UCaaS). Унифицированные коммуникации объединяют на одной платформе голосовую и видеосвязь, адресные книги, информацию о присутствии, конференции, средства обмена мгновенными сообщениями и файлами.