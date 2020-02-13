GPMD покажет рекламу в мобильных приложениях сети Hyper

GPMD (Gazprom-Media Digital, дочерняя компания НСК) продаст рекламный инвентарь первой в России мобильной видеосети, охват которой будет подтвержден Mediascope. С марта 2020 г. Mediascope начинает поставку данных об аудитории мобильной рекламной сети Hyper (партнер GPMD) по крупным городам России. Доля мобильного видеоинвентаря в рекламных бюджетах растет вслед за проникновением мобильного интернета: по оценке GPMD, в 2017 г. на нее приходилось 20% рынка видеорекламы, а в 2019 г. этот показатель составил не менее 50%.

Платформа Hyper Audience специализируется на программатик-закупках видеорекламного трафика в более чем 120 тыс. мобильных приложений для Android (93790 штук) и iOS (28421 штука), в которые интегрирована видеореклама и которыми пользуются на территории России. Ежемесячный охват сети в России более 70 млн уникальных устройств. Для всего инвентаря общим объемом 500 млн показов в месяц соблюдаются требования безопасности бренда (brand safety), видеореклама демонстрируется со звуком.

В рамках проекта по измерению российской интернет-аудитории WEB-Index компания Hyper установила счетчики Mediascope на инвентарь своей мобильной рекламной сети. С конца 2019 г. Mediascope измеряет аудиторию рекламной сети Hyper в тестовом режиме, первая поставка открытых для рекламного рынка данных запланирована на март 2020 г. Данные об аудитории мобильной видеорекламы сети будут предоставляться по городам России с населением от 100 тыс. человек в возрасте от 12 лет.

Данные по проекту будут обновляться ежемесячно и будут доступны клиентам Mediascope в привычных для рынка метриках (месячный и среднесуточный охват) в клиентском софте компании, а также интерактивном дашборде. Ранее компания Mediascope измеряла аудитории мобильных рекламных сетей только в тестовом режиме, без официальной поставки данных на рынок.

Сегодня сформировалась уникальная аудитория, которую рекламодатели могут охватить только с помощью мобильных устройств. По данным Mediascope, ежемесячное проникновение мобильного интернета среди жителей крупных городов России в июне-ноябре 2019 г. достигло 74,6% от населения или 47,7 млн человек. Количество эксклюзивных мобильных пользователей (тех, кто для выхода в интернет пользуется только мобильными устройствами) в июне-ноябре 2019 г. составило 24,2% населения или 15,4 млн человек.

Видеореклама в мобильных приложениях по целому ряду параметров опережает ролики, показываемые на стационарных компьютерах. Так, тестовые замеры GPMD показали, что видимость мобильных видеорекламных форматов достигает 90% против 65% на десктопах. Показатель досмотров роликов также выше: 80% в мобильной видеорекламе против 70% на стационарных компьютерах. Расходы рекламодателей на мобильный видеоинвентарь сегодня сопоставимы с затратами на видеорекламу на десктоп-площадках. За последние три года затраты брендов на мобильную видеорекламу выросли более чем в два раза: по оценке GPMD, в 2019 г. на нее пришлось свыше 50% рынка против 20% в 2017 г.

«Запуск измерений видеорекламы в мобильных приложениях позволяет рекламодателям оценить, с точки зрения охвата аудитории, те объемы инвентаря, которые появились в распоряжении сети GPMD, – сказал директор по развитию GPMD Сергей Коренков. – С компанией Hyper мы начали сотрудничать больше года назад на фоне роста интереса к мобильному инвентарю со стороны брендов, и за это время она зарекомендовала себя как надежный партнер. Подключение трафика Hyper к сети GPMD, по нашей оценке, позволит увеличить совокупный охват сети селлера вдвое – с 22 млн до более чем 45 млн человек».

«Наша компания создана в 2016 г., мы развиваем платформу, объединяющую видеоинвентарь, доступный в мобильных приложениях, а также систему фильтрации, которая позволяет отсекать трафик с низкими показателями досмотров видео и мошеннический инвентарь, – отметил директор по продукту Hyper Стас Бонбин. – Платформа Hyper Audience дает возможность из всей совокупности доступного на рынке RTB-инвентаря выбирать тот, который соответствует высоким требованиям рекламодателей и селлера».

«Запуск измерений аудитории мобильной рекламной сети Hyper отражает актуальные тенденции на рынке интернет-рекламы, – сказал директор по мобильным технологиям и продуктам Mediascope Михаил Цуприков. – Мобильная реклама показывает активный рост уже несколько лет и поскольку мобильный видеоинвентарь сегодня очень востребован у рекламодателей, рынок крайне заинтересован в качественных измерениях. Мы рассчитываем, что измерение аудитории рекламной сети Hyper повысят прозрачность в сегменте мобильной видеорекламы».