Segmento назвала самые популярные интересы российских пользователей интернета в декабре

Аналитики рекламной платформы Segmento изучили наиболее популярные тематики интернет-страниц, просматриваемых пользователями Рунета. В выборку попали 115 млн пользователей, идентифицированных по файлам cookies в обезличенной форме. Анализ предпочтений пользователей проведен в декабре 2019 г.

В топ-10 онлайн-интересов российских пользователей вошли информационные и развлекательные сайты – им уделяют свое внимание 15% пользователей, новостные федеральные онлайн-издания (11%), среднее и высшее образование (10%), товары для строительства дома и дачи (8%); культура, включая музыку, литературу, кино, фотографию, музеи, танец (8%); высокие технологии включая компьютеры, хостинг для сайтов, доступ в интернет, создание сайтов, мобильную связь (7%); учебные курсы, включая компьютерные курсы, обучение за рубежом, повышение профессиональной квалификации (7%); бизнес-образование (7%); уроки и курсы английского языка (7%); специализированные и нишевые СМИ (5%).

Заметные различия в онлайн-интересах мужчин и женщин характерны для следующих тематик: новостные федеральные онлайн-издания читают 16% мужчин и 13% женщин; товары для обустройства дома и дачи интересуют 13% женщин и 9% мужчин; компьютерные программы – 5% женщин и 8% мужчин; музыка – 4% женщин и 7% мужчин; культура – 11% женщин и 10% мужчин.

Представители так называемого поколения зумеров, которым еще не исполнилось 20 лет, преимущественно интересуются культурой (19%), учебой (18%) и кино (12%). Старшие поколения X (рожденные после 1961 г.) и Y (рожденные после 1981 г.) в гораздо меньшей степени изучают аналогичный контент: культура увлекает 10% и 11% пользователей из этих двух поколений соответственно, учеба – 12% и 10%, кино – по 7%. Вместо этого представители «иксов» в полтора раза чаще остальных пользователей Рунета читают информационные сайты и новости СМИ, а представители «игреков» почти в два раза чаще остальных пользователей Рунета просматривают страницы о высоких технологиях и компьютерных программах.

Различаются онлайн-интересы жителей различных городов-миллионников. Так, жители Москвы больше всех в России используют сетевые ресурсы для того, чтобы оставаться в курсе культурной повестки: почти каждый третий столичный пользователь уделяет этому внимание, что в пять раз превышает средний показатель по стране. В Санкт-Петербурге в шесть раз чаще остальных пользователей Рунета местные жители изучают киноафишу и рецензии на фильмы, а также страницы с трейлерами к фильмам.

Интерес к бизнес-тематике и грамотному управлению личными финансами наиболее представлен в Уфе: 40% местных пользователей нуждаются в подобной информации. Этот показатель в семь раз превышает средний по стране.

Иностранные языки пользуются наибольшей популярностью в Самаре, где почти треть пользователей изучает интернет-ресурсы для улучшения своих лингвистических знаний и навыков.

Больше всего почитателей высоких технологий живет в Омске: каждый четвертый пользователь изучает новинки в мире пользовательских цифровых технологий, что в семь раз превышает средний показатель по стране.