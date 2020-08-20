CleverDATA подключила платформу Segmento к продуктам 1DMC и DMPkit

Компании Segmento и CleverDATA (входит в группу «Ланит») заключили стратегическое партнерство по интеграции данных «Биржи 1DMC» в рекламные кампании через платформу Segmento. Обезличенные данные об интернет-аудитории от различных поставщиков, подключенных к Бирже, теперь доступны для использования в таргетированных рекламных кампаниях клиентов Segmento.

Для таргетинга на нужную аудиторию на Бирже можно выбрать более 2500 различных атрибутов внешних данных, в том числе социально-демографические параметры. Это могут быть интересы к определенным темам, намерения о покупке различных типов товаров, геоданные, наличие недвижимости, автомобиля, домашних животных, а также другие категории обезличенных данных. На основе выбранных параметров формируется сегмент интернет-аудитории, который передается в programmatic-платформу для последующих показов рекламы попавшим в сегмент пользователям.

«Биржа 1DMC» является единой точкой доступа к данным и расчетам между поставщиками и потребителями данных, за счет чего значительно упрощает их взаимодействие, делает обмен данными легальным, быстрым и безопасным благодаря конфиденциальности данных обеих сторон. Компании, заинтересованные в монетизации собственных данных, могут легко организовать их сбор и доставку в рекламные платформы. Сейчас с 1DMC работают более 20 поставщиков данных, в совокупности они формируют суточную аудиторию свыше 85 млн уникальных интернет-пользователей.

Также пользователям продукта CleverDATA DMPkit стала доступна возможность таргетинга аудиторий через платформу Segmento на собственные сегменты, собранные в DMPkit.