Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

CleverDATA подключила платформу Segmento к продуктам 1DMC и DMPkit

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Компании Segmento и CleverDATA (входит в группу «Ланит») заключили стратегическое партнерство по интеграции данных «Биржи 1DMC» в рекламные кампании через платформу Segmento. Обезличенные данные об интернет-аудитории от различных поставщиков, подключенных к Бирже, теперь доступны для использования в таргетированных рекламных кампаниях клиентов Segmento.

Для таргетинга на нужную аудиторию на Бирже можно выбрать более 2500 различных атрибутов внешних данных, в том числе социально-демографические параметры. Это могут быть интересы к определенным темам, намерения о покупке различных типов товаров, геоданные, наличие недвижимости, автомобиля, домашних животных, а также другие категории обезличенных данных. На основе выбранных параметров формируется сегмент интернет-аудитории, который передается в programmatic-платформу для последующих показов рекламы попавшим в сегмент пользователям.

«Биржа 1DMC» является единой точкой доступа к данным и расчетам между поставщиками и потребителями данных, за счет чего значительно упрощает их взаимодействие, делает обмен данными легальным, быстрым и безопасным благодаря конфиденциальности данных обеих сторон. Компании, заинтересованные в монетизации собственных данных, могут легко организовать их сбор и доставку в рекламные платформы. Сейчас с 1DMC работают более 20 поставщиков данных, в совокупности они формируют суточную аудиторию свыше 85 млн уникальных интернет-пользователей.

Также пользователям продукта CleverDATA DMPkit стала доступна возможность таргетинга аудиторий через платформу Segmento на собственные сегменты, собранные в DMPkit.

Другие материалы рубрики

Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда

Россия запускает оплату штрафов и госуслуг по QR-коду

Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков

Как меняются СХД: новые технологии и перспективы рынка

Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле

РЖД переехали на «Яндекс.браузер» и российскую почту

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM

Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас?

Почему мошенники звонят именно вам и как это прекратить?

Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака